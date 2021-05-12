亨利慕時H.Moser & Cie Ｘ寶鴻堂表展 一周限定

曾多次帶來創意幽默的高級獨立製表品牌亨利慕時（H.Moser & Cie），今日於台北寶鴻堂鐘表舉辦新品鑑賞會，並帶來橫跨三年內的多系列新品，包含2019年的勇創者系列Flying Hour SuperLuminor、2020年的疾速者大三針腕表，以及2021年甫於四月鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）表展問世的勇創者虎眼石概念腕表與開拓者大三針MegaCool腕表，陣容堅強。

寶鴻堂鐘表董事總經理陳秋堂先生表示：「亨利慕時製表的獨特創意非常吸睛，也很能夠創造話題。寶鴻堂很感謝亨利慕時品牌的全力支持，及合作夥伴康柏捷國際有限公司協助下，讓台灣喜愛鐘表的客人，有機會可以親身感受品牌對於製錶工藝的獨到見解及製表理念。」

本次新品中，勇創者陀飛輪虎眼石概念腕表靈感來自1970年代風潮，由於虎眼石在當時非常受歡迎，並大量運用手表表面；開拓者大三針MEGA Cool也是年度另一主打，清涼、螢光色，活躍的年輕視覺，並在面盤12點鐘方向有著壓印式隱形Logo，也是亨利慕時今年特色之一。據瞭解，這是寶鴻堂近三年少見的獨立製表品牌，從今年農曆年後已有不少消費者陸續成交；唯本次為期一周的「亨利慕時2021新品鑑賞暨陀飛輪工藝展覽」，則一次羅列三年內新品，並於寶鴻堂鐘表台北旗艦店三樓空間完整陳列。