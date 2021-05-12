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亨利慕時H.Moser & Cie Ｘ寶鴻堂表展 一周限定

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
亨利慕時勇創者陀飛輪虎眼石概念腕表，鷹眼石白金款（右）、牛眼石紅金款（左），全球限量各50只，定價各約258萬元。圖 / 亨利慕時提供。
亨利慕時勇創者陀飛輪虎眼石概念腕表，鷹眼石白金款（右）、牛眼石紅金款（左），全球限量各50只，定價各約258萬元。圖 / 亨利慕時提供。

曾多次帶來創意幽默的高級獨立製表品牌亨利慕時（H.Moser & Cie），今日於台北寶鴻堂鐘表舉辦新品鑑賞會，並帶來橫跨三年內的多系列新品，包含2019年的勇創者系列Flying Hour SuperLuminor、2020年的疾速者大三針腕表，以及2021年甫於四月鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）表展問世的勇創者虎眼石概念腕表與開拓者大三針MegaCool腕表，陣容堅強。

寶鴻堂鐘表董事總經理陳秋堂先生表示：「亨利慕時製表的獨特創意非常吸睛，也很能夠創造話題。寶鴻堂很感謝亨利慕時品牌的全力支持，及合作夥伴康柏捷國際有限公司協助下，讓台灣喜愛鐘表的客人，有機會可以親身感受品牌對於製錶工藝的獨到見解及製表理念。」

本次新品中，勇創者陀飛輪虎眼石概念腕表靈感來自1970年代風潮，由於虎眼石在當時非常受歡迎，並大量運用手表表面；開拓者大三針MEGA Cool也是年度另一主打，清涼、螢光色，活躍的年輕視覺，並在面盤12點鐘方向有著壓印式隱形Logo，也是亨利慕時今年特色之一。據瞭解，這是寶鴻堂近三年少見的獨立製表品牌，從今年農曆年後已有不少消費者陸續成交；唯本次為期一周的「亨利慕時2021新品鑑賞暨陀飛輪工藝展覽」，則一次羅列三年內新品，並於寶鴻堂鐘表台北旗艦店三樓空間完整陳列。

根據寶鴻堂表示，30至45歲的年輕族群，對亨利慕時的接受度特別高，加上具辨識度、但又低調的雙重特質，目前煙燻面盤與勇創者都相當受到藏家青睞與詢問。表展將於5月13日（周四）至20日，每日早上11時至晚間9時30分，於寶鴻堂鐘表台北旗艦店、台北市民生東路五段119號舉辦，更多資訊，則可電洽（02）2766-7859。

亨利慕時 勇創者Flying Hours SuperLuminova®藍色夜光腕表，18K白金錶殼，靈感來自行星系統，透過刻度盤顯示時間，中央的藍寶石主刻度盤以240度區塊顯示分鐘，每個行星傳動輪以各自的軸心轉動，128萬元。圖 / 亨利慕時提供。
亨利慕時 勇創者Flying Hours SuperLuminova®藍色夜光腕表，18K白金錶殼，靈感來自行星系統，透過刻度盤顯示時間，中央的藍寶石主刻度盤以240度區塊顯示分鐘，每個行星傳動輪以各自的軸心轉動，128萬元。圖 / 亨利慕時提供。
靈感源自1920及1930年代最早期的高速火車的「疾速者大三針」腕表，詢問度頗高，70萬8,000元。圖 / 亨利慕時提供。
靈感源自1920及1930年代最早期的高速火車的「疾速者大三針」腕表，詢問度頗高，70萬8,000元。圖 / 亨利慕時提供。
開拓者大三針MEGA Cool腕表，清涼、螢光色，活躍的年輕視覺，並在面盤12點鐘方向有著壓印式隱形Logo，是品牌2021年主力款，價格店洽。圖 / 亨利慕時提供。
開拓者大三針MEGA Cool腕表，清涼、螢光色，活躍的年輕視覺，並在面盤12點鐘方向有著壓印式隱形Logo，是品牌2021年主力款，價格店洽。圖 / 亨利慕時提供。
「亨利慕時2021新品鑑賞暨陀飛輪工藝展覽」，於台北寶鴻堂旗艦店一次帶來2019到2021三年新品，精彩可期。圖 / 亨利慕時提供。
「亨利慕時2021新品鑑賞暨陀飛輪工藝展覽」，於台北寶鴻堂旗艦店一次帶來2019到2021三年新品，精彩可期。圖 / 亨利慕時提供。
「亨利慕時2021新品鑑賞暨陀飛輪工藝展覽」，將於5月13日（周四）至20日，每日早上11時至晚間9時30分，於寶鴻堂鐘表台北旗艦店、台北市民生東路五段119號舉辦。圖 / 亨利慕時提供。
「亨利慕時2021新品鑑賞暨陀飛輪工藝展覽」，將於5月13日（周四）至20日，每日早上11時至晚間9時30分，於寶鴻堂鐘表台北旗艦店、台北市民生東路五段119號舉辦。圖 / 亨利慕時提供。

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