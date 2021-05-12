卡地亞2021年靈思湧動女性創業家獎 台灣黃韻如入圍

2021年卡地亞「靈思湧動女性創業家獎」（Cartier Women’s Initiative）入圍名單揭曉，今年24位入圍者是從142國的876位申請人中脫穎而出，也是首次有來自馬利、 伊拉克與緬甸的女性影響力創業家入圍。其中包括來自台灣的黃韻如 （Corina Huang）。她代表糖話生醫（Boncha Boncha），該公司研發高吸收率的糖果膠囊保健品，專為無法吞服傳統藥丸者設計。來自7個地區及1個領域總共8位得獎者的名單，將在2021年5月26日於線上頒獎典禮中揭曉。

自2006年開始舉辦的卡地亞「靈思湧動女性創業家獎」，除了表揚女性創業家的傑出成就，也提供財務、社會與人力資本等必要支援，協助企業發展並培養領導能力。只要企業由女性經營或所有，並遵循聯合國永續發展目標，致力為社會帶來顯著且永續的改變， 不論國家或產業均可申請此獎項。

為進一步擴大影響力，今年特別在既有的 7 個地區獎項之外，新增3個入圍名額的「科學與科技先鋒獎」（Science & Technology Pioneer Award），表揚引領科學與科技創新的3位女性創業家。此獎項開放全球各行各業女性申請，將評選利用獨特、受保護或難以複製的先進科技或科學進展，所開發的破壞式創新解決方案。