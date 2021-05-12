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LEO王adidas龍蝦裝上身、峮峮搭短裙微露性感談永續

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
LEO王（左）和峮峮受adidas Originals邀請，演繹藝術家跨界聯名新系列服飾。記者沈昱嘉／攝影
LEO王（左）和峮峮受adidas Originals邀請，演繹藝術家跨界聯名新系列服飾。記者沈昱嘉／攝影

為了傳達永續精神，adidas Originals邀請三組藝術家跨界合作，打造系列服飾與潮鞋。上市時還找了LEO王、峮峮搶先演繹，並各自表述對於新品看法。而運動服飾品牌QORE的春夏聯名系列以「Be the Change」為號召，並發起 #QOREHOMETEAM活動，由9位不同領域的女性代表，穿上新裝並分享各自的故事，藉以激勵同為女性的消費者。

台帥代表之一的LEO王表示，adidas Originals聯名系列中，他對於藝術家所提出的「We Only Have One」標語最有感。也最喜歡Crig ＆ Karl的創作，因此迫不及待的就把手機、皮夾就放進所搭配的隨身小包中。而對於永續行動，LEO王笑說：「我不能忍受食物沒吃光，被浪費」，此外就是盡可能的做到資源回收。而近期人氣直升的峮峮，則透露自己會帶環保餐具出門，以及發揮影響力，叫閨蜜也不要買瓶裝水。而受邀詮釋adidas Originals新系列，峮峮還分享了自己的搭配訣竅，就是「短版上衣會讓比例看起來變好」。而她最喜歡這系列中Philip Colbert的龍蝦印花襯衫，還裝可愛的說：「可惜被LEO王穿走了，不然我就會這件來搭配」。

QORE X NBALAB聯名Quick Strike系列洛杉磯湖人隊上衣1,980元。圖／異議國際提供
QORE X NBALAB聯名Quick Strike系列洛杉磯湖人隊上衣1,980元。圖／異議國際提供

QORE X NBALAB聯名系列推出春夏Quick Strike限量單品，以獻給勇於展現自我風格女性為出發。款式設計靈感從基本款為主，將NBA球隊洛杉磯湖人隊和布魯克林籃網隊Logo加入美式復古元素，捨去傳統球隊服飾鮮豔的色系，透過黑、白色的基調，搭配獨創剪裁的設計同時實際執行「One Fits All」的概念。讓不論是男、女，老幼高矮胖瘦，甚至不同膚色都能穿著同一個尺碼，結合機能性布料，簡易搭配就有型。

LEO王穿著adidas Originals Philip Colbert聯名襯衫3,290元，搭配Philip Colbert Superstar鞋3,690元，以及GRAIG + KARL棒球帽1,090元、GRAIG + KARL隨身小包1,290元。記者沈昱嘉／攝影
LEO王穿著adidas Originals Philip Colbert聯名襯衫3,290元，搭配Philip Colbert Superstar鞋3,690元，以及GRAIG + KARL棒球帽1,090元、GRAIG + KARL隨身小包1,290元。記者沈昱嘉／攝影

峮峮身穿adidas Originals Philip Colbert聯名T恤1,890元、短裙2,690元、Superstar鞋3,690元，以及漁夫帽1,290元、隨身小包890元。記者沈昱嘉／攝影
峮峮身穿adidas Originals Philip Colbert聯名T恤1,890元、短裙2,690元、Superstar鞋3,690元，以及漁夫帽1,290元、隨身小包890元。記者沈昱嘉／攝影

QORE X NBALAB聯名Quick Strike系列布魯克林籃網隊上衣1,980元。圖／異議國際提供
QORE X NBALAB聯名Quick Strike系列布魯克林籃網隊上衣1,980元。圖／異議國際提供

adidas Originals Philip Colbert聯名襯衫3,290元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals Philip Colbert聯名襯衫3,290元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals YOSHITOSHI KANEMAKI聯名T恤1,890元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals YOSHITOSHI KANEMAKI聯名T恤1,890元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals Philip Colbert聯名Superstar鞋3,690元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals Philip Colbert聯名Superstar鞋3,690元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals GRAIG + KARL聯名襯衫3,290元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals GRAIG + KARL聯名襯衫3,290元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals GRAIG + KARL短版上衣1,890元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals GRAIG + KARL短版上衣1,890元。圖／adidas Originals提供

adidas 藝術家

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