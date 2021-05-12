LEO王adidas龍蝦裝上身、峮峮搭短裙微露性感談永續

為了傳達永續精神，adidas Originals邀請三組藝術家跨界合作，打造系列服飾與潮鞋。上市時還找了LEO王、峮峮搶先演繹，並各自表述對於新品看法。而運動服飾品牌QORE的春夏聯名系列以「Be the Change」為號召，並發起 #QOREHOMETEAM活動，由9位不同領域的女性代表，穿上新裝並分享各自的故事，藉以激勵同為女性的消費者。

台帥代表之一的LEO王表示，adidas Originals聯名系列中，他對於藝術家所提出的「We Only Have One」標語最有感。也最喜歡Crig ＆ Karl的創作，因此迫不及待的就把手機、皮夾就放進所搭配的隨身小包中。而對於永續行動，LEO王笑說：「我不能忍受食物沒吃光，被浪費」，此外就是盡可能的做到資源回收。而近期人氣直升的峮峮，則透露自己會帶環保餐具出門，以及發揮影響力，叫閨蜜也不要買瓶裝水。而受邀詮釋adidas Originals新系列，峮峮還分享了自己的搭配訣竅，就是「短版上衣會讓比例看起來變好」。而她最喜歡這系列中Philip Colbert的龍蝦印花襯衫，還裝可愛的說：「可惜被LEO王穿走了，不然我就會這件來搭配」。

QORE X NBALAB聯名Quick Strike系列洛杉磯湖人隊上衣1,980元。圖／異議國際提供

QORE X NBALAB聯名系列推出春夏Quick Strike限量單品，以獻給勇於展現自我風格女性為出發。款式設計靈感從基本款為主，將NBA球隊洛杉磯湖人隊和布魯克林籃網隊Logo加入美式復古元素，捨去傳統球隊服飾鮮豔的色系，透過黑、白色的基調，搭配獨創剪裁的設計同時實際執行「One Fits All」的概念。讓不論是男、女，老幼高矮胖瘦，甚至不同膚色都能穿著同一個尺碼，結合機能性布料，簡易搭配就有型。

LEO王穿著adidas Originals Philip Colbert聯名襯衫3,290元，搭配Philip Colbert Superstar鞋3,690元，以及GRAIG + KARL棒球帽1,090元、GRAIG + KARL隨身小包1,290元。記者沈昱嘉／攝影

峮峮身穿adidas Originals Philip Colbert聯名T恤1,890元、短裙2,690元、Superstar鞋3,690元，以及漁夫帽1,290元、隨身小包890元。記者沈昱嘉／攝影

QORE X NBALAB聯名Quick Strike系列布魯克林籃網隊上衣1,980元。圖／異議國際提供

adidas Originals Philip Colbert聯名襯衫3,290元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals YOSHITOSHI KANEMAKI聯名T恤1,890元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals Philip Colbert聯名Superstar鞋3,690元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals GRAIG + KARL聯名襯衫3,290元。圖／adidas Originals提供