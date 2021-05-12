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辣秀珠寶！ 全球第一時尚網紅Chiara Ferragni代言寶格麗

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
號稱宇宙第一網紅的Chiara Ferragni成為寶格麗品牌大使。圖／寶格麗提供
號稱宇宙第一網紅的Chiara Ferragni成為寶格麗品牌大使。圖／寶格麗提供

義大利時尚網紅Chiara Ferragni不但近年來獲富比士（Forbes）認證為全球最具影響力的時尚人士，她竄紅的網路傳奇故事，甚至得到哈佛商學院邀請去開講。在IG上擁有超過2000萬粉絲的她，今日正式成為義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI）全球品牌大使成員之一。最新的官方宣傳照中，她以獨特的個人魅力演繹寶格麗幾款經典的珠寶，包括標誌性的B.zero1系列、Serpenti、Serpenti Viper系列，以及絕美的Monete頂級珠寶項鍊等。曾於2019年的坎城影展上獲蕭邦最具潛質獎的法國知名演員François Civil也同時上任成為全新寶格麗品牌大使之一。

Chiara Ferragni穿著打扮風格大膽隨性而深具個人魅力。上週才剛滿34歲的她，在2009年開始經營The Blonde Salad部落格，在網路上紀錄自己每天的穿搭。隨著網站大受歡迎，她的穿搭也開始成為時裝周的焦點，得到各大精品品牌邀約看秀，迅速竄紅，甚至在美國比佛利山莊置產。她在2018年與義大利饒舌歌手Fedez的世紀婚禮，更得到Dior創意總監Maria Grazia Chirui為她設計了3套婚紗，並於當年誕下長子Leone。女兒Victtoria於今年三月出生。

號稱宇宙第一網紅的Chiara Ferragni成為寶格麗品牌大使。圖／寶格麗提供
號稱宇宙第一網紅的Chiara Ferragni成為寶格麗品牌大使。圖／寶格麗提供
號稱宇宙第一網紅的Chiara Ferragni成為寶格麗品牌大使。圖／寶格麗提供
號稱宇宙第一網紅的Chiara Ferragni成為寶格麗品牌大使。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper玫瑰金鑽石項鍊，約122萬3,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper玫瑰金鑽石項鍊，約122萬3,000元。圖／寶格麗提供
號稱宇宙第一網紅的Chiara Ferragni成為寶格麗品牌大使。圖／寶格麗提供
號稱宇宙第一網紅的Chiara Ferragni成為寶格麗品牌大使。圖／寶格麗提供
號稱宇宙第一網紅的Chiara Ferragni成為寶格麗品牌大使。圖／寶格麗提供
號稱宇宙第一網紅的Chiara Ferragni成為寶格麗品牌大使。圖／寶格麗提供
號稱宇宙第一網紅的Chiara Ferragni成為寶格麗品牌大使。圖／寶格麗提供
號稱宇宙第一網紅的Chiara Ferragni成為寶格麗品牌大使。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Tubogas雙圈玫瑰金鑲鑽腕表，129萬9,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Tubogas雙圈玫瑰金鑲鑽腕表，129萬9,000元。圖／寶格麗提供
曾於2019年的坎城影展上獲蕭邦最具潛質獎的法國知名演員François Civil成為全新寶格麗品牌大使。圖／寶格麗提供
曾於2019年的坎城影展上獲蕭邦最具潛質獎的法國知名演員François Civil成為全新寶格麗品牌大使。圖／寶格麗提供

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