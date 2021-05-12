辣秀珠寶！ 全球第一時尚網紅Chiara Ferragni代言寶格麗

義大利時尚網紅Chiara Ferragni不但近年來獲富比士（Forbes）認證為全球最具影響力的時尚人士，她竄紅的網路傳奇故事，甚至得到哈佛商學院邀請去開講。在IG上擁有超過2000萬粉絲的她，今日正式成為義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI）全球品牌大使成員之一。最新的官方宣傳照中，她以獨特的個人魅力演繹寶格麗幾款經典的珠寶，包括標誌性的B.zero1系列、Serpenti、Serpenti Viper系列，以及絕美的Monete頂級珠寶項鍊等。曾於2019年的坎城影展上獲蕭邦最具潛質獎的法國知名演員François Civil也同時上任成為全新寶格麗品牌大使之一。

Chiara Ferragni穿著打扮風格大膽隨性而深具個人魅力。上週才剛滿34歲的她，在2009年開始經營The Blonde Salad部落格，在網路上紀錄自己每天的穿搭。隨著網站大受歡迎，她的穿搭也開始成為時裝周的焦點，得到各大精品品牌邀約看秀，迅速竄紅，甚至在美國比佛利山莊置產。她在2018年與義大利饒舌歌手Fedez的世紀婚禮，更得到Dior創意總監Maria Grazia Chirui為她設計了3套婚紗，並於當年誕下長子Leone。女兒Victtoria於今年三月出生。 號稱宇宙第一網紅的Chiara Ferragni成為寶格麗品牌大使。圖／寶格麗提供 號稱宇宙第一網紅的Chiara Ferragni成為寶格麗品牌大使。圖／寶格麗提供 BVLGARI Serpenti Viper玫瑰金鑽石項鍊，約122萬3,000元。圖／寶格麗提供 號稱宇宙第一網紅的Chiara Ferragni成為寶格麗品牌大使。圖／寶格麗提供 號稱宇宙第一網紅的Chiara Ferragni成為寶格麗品牌大使。圖／寶格麗提供 號稱宇宙第一網紅的Chiara Ferragni成為寶格麗品牌大使。圖／寶格麗提供 BVLGARI Serpenti Tubogas雙圈玫瑰金鑲鑽腕表，129萬9,000元。圖／寶格麗提供 曾於2019年的坎城影展上獲蕭邦最具潛質獎的法國知名演員François Civil成為全新寶格麗品牌大使。圖／寶格麗提供