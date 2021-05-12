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設計大獎掛保證增值有望！ 配件好物不買嗎？

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Victorinox Onyx Black系列刀具，再次獲得2021年產品設計類別的紅點設計大獎肯定。圖／Victorinox提供
Victorinox Onyx Black系列刀具，再次獲得2021年產品設計類別的紅點設計大獎肯定。圖／Victorinox提供

如何聰明消費？看有沒有設計大獎肯定也是一個指標，像是紅點（Red Dot）和德國iF設計都是國際知名獎項，具有一定公信力，跟著得獎名單購買準沒錯，甚至有機會增值。

瑞士軍刀聞名的Victorinox再次獲得2021年產品設計類別的紅點設計大獎，在過去品牌本來就是獲獎常客，包含旅行箱、袋包等14個產品，皆曾獲的紅點的肯定，此次獲得殊榮的則為Onyx Black系列刀具。這系列包括三把瑞士軍刀：Victorinox Signature Lite，Spartan和Ranger Grip55。採用獨特的Polispectral程序處理工藝，製作經久耐用的黑色刀具，同時因為特殊的塗層，會根據光線的不同，而呈現出從深灰色到碳灰色等不同的色澤，還有著閃爍光澤和鏡面般光滑的表面。

去年SEIKO為了Prospex潛水表問世55周年，因此回顧品牌歷史，以1968年日本第一只36000轉高振頻的潛水表為靈感，推出1968復刻版腕表。承襲了原始設計但提高各方面的性能，表帶則是沿用原版的金字塔式紋理，並以矽膠材質重現，配戴時也更為舒適。在機芯部分，則是使用旗下雫石高級時計工坊特別研發與組裝而成的高振頻8L55 機芯，這也是首款採用全新「白鋼」材質的復刻潛水表，滿足了在飽和潛水惡劣環境下的使用需求。由於外型簡鍊，結構堅固耐用，足以當作傳家腕表，因此獲得2021年德國iF設計的產品設計獎。

Victorinox Spartan Lite Onyx Black軍刀3,400元。圖／Victorinox提供
Victorinox Spartan Lite Onyx Black軍刀3,400元。圖／Victorinox提供

Victorinox Signature Lite Onyx Black軍刀2,800元。圖／Victorinox 提供
Victorinox Signature Lite Onyx Black軍刀2,800元。圖／Victorinox 提供

Victorinox Ranger Grip 55 Onyx Black軍刀5,200元。圖／Victorinox提供
Victorinox Ranger Grip 55 Onyx Black軍刀5,200元。圖／Victorinox提供

Seiko Prospex 1968年復刻表，獲得2021年iF設計大獎肯定，台灣限量35只，約22萬元。圖／Seiko提供
Seiko Prospex 1968年復刻表，獲得2021年iF設計大獎肯定，台灣限量35只，約22萬元。圖／Seiko提供

瑞士 1968

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