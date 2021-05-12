設計大獎掛保證增值有望！ 配件好物不買嗎？

如何聰明消費？看有沒有設計大獎肯定也是一個指標，像是紅點（Red Dot）和德國iF設計都是國際知名獎項，具有一定公信力，跟著得獎名單購買準沒錯，甚至有機會增值。

以瑞士軍刀聞名的Victorinox再次獲得2021年產品設計類別的紅點設計大獎，在過去品牌本來就是獲獎常客，包含旅行箱、袋包等14個產品，皆曾獲的紅點的肯定，此次獲得殊榮的則為Onyx Black系列刀具。這系列包括三把瑞士軍刀：Victorinox Signature Lite，Spartan和Ranger Grip55。採用獨特的Polispectral程序處理工藝，製作經久耐用的黑色刀具，同時因為特殊的塗層，會根據光線的不同，而呈現出從深灰色到碳灰色等不同的色澤，還有著閃爍光澤和鏡面般光滑的表面。

去年SEIKO為了Prospex潛水表問世55周年，因此回顧品牌歷史，以1968年日本第一只36000轉高振頻的潛水表為靈感，推出1968復刻版腕表。承襲了原始設計但提高各方面的性能，表帶則是沿用原版的金字塔式紋理，並以矽膠材質重現，配戴時也更為舒適。在機芯部分，則是使用旗下雫石高級時計工坊特別研發與組裝而成的高振頻8L55 機芯，這也是首款採用全新「白鋼」材質的復刻潛水表，滿足了在飽和潛水惡劣環境下的使用需求。由於外型簡鍊，結構堅固耐用，足以當作傳家腕表，因此獲得2021年德國iF設計的產品設計獎。

Victorinox Spartan Lite Onyx Black軍刀3,400元。圖／Victorinox提供

Victorinox Signature Lite Onyx Black軍刀2,800元。圖／Victorinox 提供

Victorinox Ranger Grip 55 Onyx Black軍刀5,200元。圖／Victorinox提供