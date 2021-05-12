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張柏芝「美魔女」穿FENDI變超辣 曾之喬「顯臀」秀大寫S型魔鬼身材

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
趙薇、張柏芝、曾之喬詮釋FENDI Vertigo系列。圖／FENDI提供、取自IG
趙薇、張柏芝、曾之喬詮釋FENDI Vertigo系列。圖／FENDI提供、取自IG

FENDI上市Vertigo限定系列，大勢女星們已搶先穿上，包括近期話題度滿滿的張柏芝、FENDI代言人趙薇，都以「美魔女」的姿態，展現事業有成、保養得宜的極佳狀態，來詮釋視覺扭曲又帶點復古風味的Vertigo系列；曾之喬則翻轉缺點，打造性感的「顯臀」美圖，表現豐腴的女性曲線美。

曾之喬以「一念之間，自信或自卑」發揮，在IG貼文「你自認的缺點，只要用對地方，其實就是你最大的特色」來說明「顯臀」服裝成為她新歡的心路歷程，也展現了FENDI Vertigo系列性感、女性化的一面，有著成熟女子的風韻，印證自信就很迷人的箴言。而張柏芝、趙薇分別以黃、藍色款展現「乘風破浪姐姐」的氣勢，張柏芝的傲人上圍和美腿也表現了Vertigo印花的張力。

Vertigo就字面來說是暈眩之意，視覺圖像來自FENDI與紐約藝術家Sarah Coleman的合作，也是自邁阿密設計展Design Miami/之後的首度聯名設計，運用七○年代的迷幻濾鏡，對FENDI經典的FF主題圖案加以扭曲再創作，形成全新的FF Vertigo圖案，以鮮豔黃、淺藍色為主調，打造吸睛有趣的包款和配件。同時也在FENDI官方Instagram推出專屬濾鏡與專屬sticker，共有4種不同變化背景與逗趣貼圖。

曾之喬演繹FENDI Vertigo限量系列。圖／取自IG
曾之喬演繹FENDI Vertigo限量系列。圖／取自IG
趙薇詮釋淺藍色FENDI Vertigo系列服裝與Baguette包款。圖／FENDI提供
趙薇詮釋淺藍色FENDI Vertigo系列服裝與Baguette包款。圖／FENDI提供
張柏芝以性感的美魔女身段展現FENDI Vertigo系列。圖／FENDI提供
張柏芝以性感的美魔女身段展現FENDI Vertigo系列。圖／FENDI提供
曾之喬詮釋FENDI Vertigo系列，於5月13日上市。圖／取自IG
曾之喬詮釋FENDI Vertigo系列，於5月13日上市。圖／取自IG
大陸女星唐藝昕詮釋FENDI Vertigo系列的俏皮配件。圖／FENDI提供
大陸女星唐藝昕詮釋FENDI Vertigo系列的俏皮配件。圖／FENDI提供
趙薇詮釋淺藍色FENDI Vertigo系列服裝與Baguette包款。圖／FENDI提供
趙薇詮釋淺藍色FENDI Vertigo系列服裝與Baguette包款。圖／FENDI提供
曾之喬演繹FENDI Vertigo限量系列。圖／取自IG
曾之喬演繹FENDI Vertigo限量系列。圖／取自IG
趙薇詮釋淺藍色FENDI Vertigo系列服裝與Baguette包款。圖／FENDI提供
趙薇詮釋淺藍色FENDI Vertigo系列服裝與Baguette包款。圖／FENDI提供
趙薇詮釋淺藍色FENDI Vertigo系列服裝與Baguette包款。圖／FENDI提供
趙薇詮釋淺藍色FENDI Vertigo系列服裝與Baguette包款。圖／FENDI提供
張柏芝露出修長美腿詮釋FENDI Vertigo系列。圖／FENDI提供
張柏芝露出修長美腿詮釋FENDI Vertigo系列。圖／FENDI提供
曾之喬展現了「顯臀」穿搭的自信，將曾經自以為的缺點表現為個人特色。圖／取自IG
曾之喬展現了「顯臀」穿搭的自信，將曾經自以為的缺點表現為個人特色。圖／取自IG
張柏芝展現FENDI Vertigo系列的運動封穿搭。圖／FENDI提供
張柏芝展現FENDI Vertigo系列的運動封穿搭。圖／FENDI提供
曾之喬演繹FENDI Vertigo限量系列。圖／取自IG
曾之喬演繹FENDI Vertigo限量系列。圖／取自IG
張柏芝拉起FENDI Vertigo系列外套帽緣像是Fighting的可愛手勢。圖／FENDI提供
張柏芝拉起FENDI Vertigo系列外套帽緣像是Fighting的可愛手勢。圖／FENDI提供

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