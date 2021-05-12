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張柏芝「美魔女」穿FENDI變超辣 曾之喬「顯臀」秀大寫S型魔鬼身材
FENDI上市Vertigo限定系列，大勢女星們已搶先穿上，包括近期話題度滿滿的張柏芝、FENDI代言人趙薇，都以「美魔女」的姿態，展現事業有成、保養得宜的極佳狀態，來詮釋視覺扭曲又帶點復古風味的Vertigo系列；曾之喬則翻轉缺點，打造性感的「顯臀」美圖，表現豐腴的女性曲線美。
曾之喬以「一念之間，自信或自卑」發揮，在IG貼文「你自認的缺點，只要用對地方，其實就是你最大的特色」來說明「顯臀」服裝成為她新歡的心路歷程，也展現了FENDI Vertigo系列性感、女性化的一面，有著成熟女子的風韻，印證自信就很迷人的箴言。而張柏芝、趙薇分別以黃、藍色款展現「乘風破浪姐姐」的氣勢，張柏芝的傲人上圍和美腿也表現了Vertigo印花的張力。
Vertigo就字面來說是暈眩之意，視覺圖像來自FENDI與紐約藝術家Sarah Coleman的合作，也是自邁阿密設計展Design Miami/之後的首度聯名設計，運用七○年代的迷幻濾鏡，對FENDI經典的FF主題圖案加以扭曲再創作，形成全新的FF Vertigo圖案，以鮮豔黃、淺藍色為主調，打造吸睛有趣的包款和配件。同時也在FENDI官方Instagram推出專屬濾鏡與專屬sticker，共有4種不同變化背景與逗趣貼圖。
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