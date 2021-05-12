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邱澤、瘦子帶起流行 夏天就是要穿花襯衫才帥氣！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
agnès b.今夏花襯衫新品。圖／agnès b.提供
agnès b.今夏花襯衫新品。圖／agnès b.提供

國片《當男人戀愛時》票房熱賣逼近逼近3.9億的好成績，邱澤在片中穿上花襯衫瀟灑不羈的形象也深植人心。而今年金曲最佳華語男歌手獎入圍者瘦子的專輯宣傳造型同樣也是以花襯衫為主，這種帶點渡假風的隨性帥氣姿態儼然已成為當紅的男性穿搭典範。

以襯衫起家的英國時尚品牌Ted Baker，結合歐美流行時裝與英式優雅風格，短袖襯衫上除了常見海島風圖案，本季也融入了現代都會風與內斂的變形蟲印花，還有可愛逗趣的金魚、城市風格霓虹燈圖樣等等，從淺色到深色都有，選擇豐富。品牌也特別在5月20日至6月15日推出任選2件商品75折優惠，讓大家可以更輕鬆為自己打造清爽的夏日花襯衫造型。

而agnès b.的花襯衫則是與多位藝術家的作品合作，像是1930年代當紅藝術家Zina de Plagny的創作，就變成今夏中有古典主義風格的襯衫花卉主題。法國視覺藝術家Aurèle設計的印花色澤鮮明立體，繁複的圖樣非常有型。而另一款藍色調印花襯衫，綴藏著品牌經典蜥蜴標誌巧思，打造清新暢然的夏日休閒風格。

UDON海島風襯衫，4,980元。圖／Ted Baker提供
UDON海島風襯衫，4,980元。圖／Ted Baker提供
UDON海島風襯衫，4,980元。圖／Ted Baker提供
UDON海島風襯衫，4,980元。圖／Ted Baker提供
POKEE金魚印花亞麻襯衫，4,980元。圖／Ted Baker提供
POKEE金魚印花亞麻襯衫，4,980元。圖／Ted Baker提供
Zina de Plagny襯衫，7,980元。圖／agnès b.提供
Zina de Plagny襯衫，7,980元。圖／agnès b.提供
GRAVITY霓虹燈印花襯衫，4,980元。圖／Ted Baker提供
GRAVITY霓虹燈印花襯衫，4,980元。圖／Ted Baker提供
POKEE金魚印花亞麻襯衫，4,980元。圖／Ted Baker提供
POKEE金魚印花亞麻襯衫，4,980元。圖／Ted Baker提供
Aurèle夏威夷襯衫，8,980元。圖／agnès b.提供
Aurèle夏威夷襯衫，8,980元。圖／agnès b.提供
花襯衫帶點渡假風的隨性帥氣姿態儼然已成為當紅的男性穿搭典範。圖／品牌提供
花襯衫帶點渡假風的隨性帥氣姿態儼然已成為當紅的男性穿搭典範。圖／品牌提供
印花短袖襯衫，7,980元。圖／agnès b.提供
印花短袖襯衫，7,980元。圖／agnès b.提供
UDON海島風襯衫。圖／Ted Baker提供
UDON海島風襯衫。圖／Ted Baker提供

藝術家 品牌

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