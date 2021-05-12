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疫情拉警報！抗菌機能袋包討論度倍增 成熱門關鍵字

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Samsonite RED ONSE 肩背包，具備抗菌口袋3,280元。圖／Samsonite提供
Samsonite RED ONSE 肩背包，具備抗菌口袋3,280元。圖／Samsonite提供

近期台灣新冠肺炎疫情層級不斷拉高，加上本土病例增多致使消費者又開始關注防疫相關產品，除了乾洗手、酒精和口罩之外，帶有抗菌機能的袋包，亦成為熱門關鍵字，討論度倍增。

早在去年，Samsonite RED就嗅到抗疫商機，推出一系列擁有抑菌口袋的包款，可隨身收納乾淨的口罩。夾層採用經ISO 20743:2013抗菌紡織品測試認證的材質，抑菌率可達99.9%，有效抑止細菌快速繁衍。因為抗疫非常時期，人人口罩不離身，這時可以將乾淨的口罩放入抑菌收納夾層，與其他隨身物品隔離，避免二次污染。ACE BAGS & LUGGAGE旗下品牌之一 的「kanana project」，也備有SP2輕薄抗菌後背包，由於手機或是其他隨身小物，有可能會在拿取的時候沾染到看不見的細菌，特別於內袋採用VIRTECT®抗菌加工，使用時更為安心。業者提到，這類具備抗菌機能包款，本來就有固定銷量，然而近期因為疫情升溫，消費者詢問度也倍增不少。

而行李箱品牌CROWN則為了此時仍必須要差旅的消費者，打造了防疫配件小物，像是旅行分裝瓶，不論在旅行或家裡使用都非常方便，還能裝入「乾洗手」隨身帶著走。設計能直接吸附在磁磚或光滑牆面，由柔軟耐磨優質矽膠材料製成，擠壓時更輕鬆便利；瓶口內層的防滴漏保護能保持瓶蓋乾淨如初，可大幅減低滋生細菌的可能性。口罩收納包，採用雙隔層設計，可以分別收納乾淨未使用過的跟已使用過的口罩，材質防水防污可用洗衣機洗，乾淨便利。

CROWN旅行分裝瓶560元。圖／CROWN提供
CROWN旅行分裝瓶560元。圖／CROWN提供

Samsonite RED MOVE 3.0肩背包，具備抗菌口袋2,980元。圖／Samsonite提供
Samsonite RED MOVE 3.0肩背包，具備抗菌口袋2,980元。圖／Samsonite提供

kanana project SP2輕薄抗菌後背包，內袋採用VIRTECT®抗菌加工3,500元。圖／ACE BAGS & LUGGAGE提供
kanana project SP2輕薄抗菌後背包，內袋採用VIRTECT®抗菌加工3,500元。圖／ACE BAGS & LUGGAGE提供

CROWN口罩收納包590元。圖／CROWN提供
CROWN口罩收納包590元。圖／CROWN提供

口罩 疫情

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