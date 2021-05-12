Jennie也愛用！香奈兒、愛馬仕、Prada大腸圈萬元有找

從去年開始，復古的大腸髮圈就再度成為造型寵兒，許多精品品牌也紛紛新推出這個在80、90年代盛行的髮飾，加入簡約又具品牌識別度的特色。除了綁頭髮之外，也可以當成手環使用，是非常低調又百搭的造型品。

香奈兒的大腸髮圈主要是經典的黑與白配色，使用真絲斜紋布料製成，用描邊、雙C Logo和圓點圖樣點綴，並搭上可以拆卸的長髮帶，可以繫成大蝴蝶結，浪漫優雅，也可以各自單獨使用，連品牌大使Jennie私下出遊也把它們當成手環配戴。

愛馬仕則是融入了絲巾設計風格，以三款不同印花的斜紋真絲縫製成大腸髮圈，並搭配單色滾邊，每個印花細節都不一樣，增添從不同角度欣賞的變化度，而且每款髮圈的印花都是獨一無二的。