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Jennie也愛用！香奈兒、愛馬仕、Prada大腸圈萬元有找

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
香奈兒品牌大使Jennie把髮圈當手環用。圖／摘自IG
香奈兒品牌大使Jennie把髮圈當手環用。圖／摘自IG

從去年開始，復古的大腸髮圈就再度成為造型寵兒，許多精品品牌也紛紛新推出這個在80、90年代盛行的髮飾，加入簡約又具品牌識別度的特色。除了綁頭髮之外，也可以當成手環使用，是非常低調又百搭的造型品。

香奈兒的大腸髮圈主要是經典的黑與白配色，使用真絲斜紋布料製成，用描邊、雙C Logo和圓點圖樣點綴，並搭上可以拆卸的長髮帶，可以繫成大蝴蝶結，浪漫優雅，也可以各自單獨使用，連品牌大使Jennie私下出遊也把它們當成手環配戴。

愛馬仕則是融入了絲巾設計風格，以三款不同印花的斜紋真絲縫製成大腸髮圈，並搭配單色滾邊，每個印花細節都不一樣，增添從不同角度欣賞的變化度，而且每款髮圈的印花都是獨一無二的。

這幾年積極打造標誌性環保尼龍商品的PRADA，所推出的大腸髮圈也是以再生尼龍紗線 (ECONYL®)製成的，搭配搪瓷金屬三角形標誌，造型簡單又經典俐落。

Claudia系列斜紋真絲印花髮圈，7,500元。圖／愛馬仕提供
Claudia系列斜紋真絲印花髮圈，7,500元。圖／愛馬仕提供
從去年開始，復古的大腸髮圈就再度成為造型寵兒，許多精品品牌也紛紛新推出這個在80、90年代盛行的髮飾，加入簡約又具品牌識別度的特色。圖／摘自IG、品牌提供
從去年開始，復古的大腸髮圈就再度成為造型寵兒，許多精品品牌也紛紛新推出這個在80、90年代盛行的髮飾，加入簡約又具品牌識別度的特色。圖／摘自IG、品牌提供
真絲斜紋髮飾，9,700元。圖／香奈兒提供
真絲斜紋髮飾，9,700元。圖／香奈兒提供
再生尼龍髮圈，9,200元。圖／Prada提供
再生尼龍髮圈，9,200元。圖／Prada提供
再生尼龍髮圈，9,200元。圖／Prada提供
再生尼龍髮圈，9,200元。圖／Prada提供
再生尼龍髮圈，9,200元。圖／Prada提供
再生尼龍髮圈，9,200元。圖／Prada提供
真絲斜紋髮飾，9,700元。圖／香奈兒提供
真絲斜紋髮飾，9,700元。圖／香奈兒提供
Claudia系列斜紋真絲印花髮圈，7,500元。圖／愛馬仕提供
Claudia系列斜紋真絲印花髮圈，7,500元。圖／愛馬仕提供
Claudia系列斜紋真絲印花髮圈，7,500元。圖／愛馬仕提供
Claudia系列斜紋真絲印花髮圈，7,500元。圖／愛馬仕提供
真絲斜紋髮飾，11,200元。圖／香奈兒提供
真絲斜紋髮飾，11,200元。圖／香奈兒提供
真絲斜紋髮飾，11,200元。圖／香奈兒提供
真絲斜紋髮飾，11,200元。圖／香奈兒提供
真絲斜紋髮飾，11,200元。圖／香奈兒提供
真絲斜紋髮飾，11,200元。圖／香奈兒提供
真絲斜紋髮飾，11,200元。圖／香奈兒提供
真絲斜紋髮飾，11,200元。圖／香奈兒提供
再生尼龍髮圈，9,200元。圖／Prada提供
再生尼龍髮圈，9,200元。圖／Prada提供

品牌 成大 愛馬仕

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