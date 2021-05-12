快訊

今本土暴增16例確診！創歷史單日新高 1例來源調查中

直播／新增16例本土案例！ 指揮中心說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大人系復古玩具當道！寬庭推小怪獸、庫柏力克熊好療癒

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
寬庭倉庫推出有巨大的機器人公仔。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供
寬庭倉庫推出有巨大的機器人公仔。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供

在忙碌的生活中，總得為生活中找點樂趣與療癒感，大人也需要玩具來找回初心，寬庭美學特別成立的寬庭倉庫，即日起至5月底，推出「大人的收藏：潮．玩．趣 收藏展」，一系列喚醒童心，兼具收藏價值的玩具，等著有緣的主人把他們帶回家。

大人系風格的收藏玩具中，每個人都可以找到自己的最愛，喜愛動漫的人，現場有日本模型師速水仁司所設計的「究極真神魔神系列」公仔，包括46公分高金剛大魔神、克連大漢等，該系列也是無敵鐵金鋼系列。

喜愛療癒潮流風格的人，由美國頂級家居品牌L’OBJET，與孿生藝術家兄弟HAAS BROTHERS聯名，推出的「LITTLE MONSTERS小怪獸」系列，以在沙漠上出現的調皮怪物為靈感，充滿療癒與幽默奇幻感，深受不少年輕人追捧喜愛。還有在去年12月發售，以向美國新普普藝術塗鴉大師Keith Haring凱斯哈林致敬，所推出的庫柏利克熊，也是潮流人必收。

喜歡汽車模型的更不能錯過，BMW Art Car、法拉利F1賽車等博物館級模型車，都是限量商品；復古味十足的鐵皮玩具，則是藏家必看，寬庭找來包括西班牙大廠Paya Paya的作品，扭轉發條後，玩具就能開始動作，其他還包括有60～70年代太空時代的各種電影海報、塑膠家具等，都是復古迷的最愛。寬庭倉庫預約專線02－2893-0881。

法拉利 Dino 156 F1汽車模型／89,000元。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供
法拉利 Dino 156 F1汽車模型／89,000元。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供
行李搬運工鐵皮發條玩具／3,400元。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供
行李搬運工鐵皮發條玩具／3,400元。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供
寬庭倉庫推出「大人的收藏：潮．玩．趣 收藏展」。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供
寬庭倉庫推出「大人的收藏：潮．玩．趣 收藏展」。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供
寬庭倉庫推出L'OBJET小怪獸。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供
寬庭倉庫推出L'OBJET小怪獸。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供
寬庭倉庫推出「大人的收藏：潮．玩．趣 收藏展」。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供
寬庭倉庫推出「大人的收藏：潮．玩．趣 收藏展」。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供
寬庭倉庫推出「大人的收藏：潮．玩．趣 收藏展」。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供
寬庭倉庫推出「大人的收藏：潮．玩．趣 收藏展」。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供
庫柏力克熊限定版。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供
庫柏力克熊限定版。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供

太空 種電

延伸閱讀

點擊解謎遊戲《The Dream Machine》Steam限時免費 深入夢境探索詭譎黏土世界

仍保留傳統動力！保時捷純電Macan原型車開始測試

大巨蛋超額分潤重新議約 黃珊珊：預計8、9月前處理好

日藝術家用鐵罐做「童話城堡」 逾萬名網友驚呼：是藝術品

相關新聞

疫情拉警報！抗菌機能袋包討論度倍增 成熱門關鍵字

近期台灣新冠肺炎疫情層級不斷拉高，加上本土病例增多致使消費者又開始關注防疫相關產品，除了乾洗手、酒精和口罩之外，帶有抗菌...

Jennie也愛用！香奈兒、愛馬仕、Prada大腸圈萬元有找

從去年開始，復古的大腸髮圈就再度成為造型寵兒，許多精品品牌也紛紛新推出這個在80、90年代盛行的髮飾，加入簡約又具品牌識...

大人系復古玩具當道！寬庭推小怪獸、庫柏力克熊好療癒

在忙碌的生活中，總得為生活中找點樂趣與療癒感，大人也需要玩具來找回初心，寬庭美學特別成立的寬庭倉庫，即日起至5月底，推出...

監所冠軍美食！明德外役監再推出黃金放山土雞滴雞精

法務部明德外役監獄以黃金放山土雞聞名全國，年營業額上千萬元，該監再成立滴雞精工作坊今天舉行揭牌典禮，用製造過程不添加一滴...

時髦珍珠大膽線條！TASAKI春夏巧玩視覺平衡

設計上擅長透過幾何線條凸顯珍珠當代風貌的日本品牌TASAKI，今年春夏新品以嶄新的手法展現珍珠多變的風格與魅力。經典的b...

啜飲室大安 X 豊賀大酒家「虎豊賀」 緊急停辦！

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。