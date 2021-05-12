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大人系復古玩具當道！寬庭推小怪獸、庫柏力克熊好療癒
在忙碌的生活中，總得為生活中找點樂趣與療癒感，大人也需要玩具來找回初心，寬庭美學特別成立的寬庭倉庫，即日起至5月底，推出「大人的收藏：潮．玩．趣 收藏展」，一系列喚醒童心，兼具收藏價值的玩具，等著有緣的主人把他們帶回家。
大人系風格的收藏玩具中，每個人都可以找到自己的最愛，喜愛動漫的人，現場有日本模型師速水仁司所設計的「究極真神魔神系列」公仔，包括46公分高金剛大魔神、克連大漢等，該系列也是無敵鐵金鋼系列。
喜愛療癒潮流風格的人，由美國頂級家居品牌L’OBJET，與孿生藝術家兄弟HAAS BROTHERS聯名，推出的「LITTLE MONSTERS小怪獸」系列，以在沙漠上出現的調皮怪物為靈感，充滿療癒與幽默奇幻感，深受不少年輕人追捧喜愛。還有在去年12月發售，以向美國新普普藝術塗鴉大師Keith Haring凱斯哈林致敬，所推出的庫柏利克熊，也是潮流人必收。
喜歡汽車模型的更不能錯過，BMW Art Car、法拉利F1賽車等博物館級模型車，都是限量商品；復古味十足的鐵皮玩具，則是藏家必看，寬庭找來包括西班牙大廠Paya Paya的作品，扭轉發條後，玩具就能開始動作，其他還包括有60～70年代太空時代的各種電影海報、塑膠家具等，都是復古迷的最愛。寬庭倉庫預約專線02－2893-0881。
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