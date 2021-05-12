監所冠軍美食！明德外役監再推出黃金放山土雞滴雞精

法務部明德外役監獄以黃金放山土雞聞名全國，年營業額上千萬元，該監再成立滴雞精工作坊今天舉行揭牌典禮，用製造過程不添加一滴水，推出期間太搶手，加上設備有限，下訂單一般要半年後才能拿到，龍鋒董事長林玉柱捐贈一套新的儀器可提升三倍的產能，希望風味濃厚香醇又零添加的滴雞精，讓更多消費者吃到健康，也培養收容人的一技之長。

明德外役監獄雖然經費有限，典獄長杜聰典表示，因作業科長提到製造的困難，他有一次在會議中提到這件事，台南地檢署檢察長葉淑文當場公開募款，龍鋒董事長林玉柱就坐在台下，獲得龍鋒企業股份有限公司董事長林玉柱捐贈工作坊所需之相關設備後，順利成立滴雞精工作坊。

為行銷明德滴雞精，獄方今天邀請董事長林玉柱、總統府國策顧問陳旺來、法務部矯正署長黃俊棠及費玲玲、葉淑文二位檢察長等人共同參與揭牌儀式。

矯正署長黃俊棠表示，外役監獄屬於中間性的監獄，因此重視收容人的技藝訓練，雖然因防疫升級公務行程忙碌，但他一定要來出席，感謝這些幫助收容人的貴人，希望收容人習得一技之長，未來能夠順利回歸社會。

監方表示，現代人對健康及飲食安全的需求日盛，滴雞精年產值已有20億，為擴大對消費者服務及促進收容人學習符合就業市場所需之技能，規畫利用原有出色的畜牧技能，輔以現代化科技設備及符合食品衛生標準處所等，成立滴雞精工作坊，進行滴雞精之研發及產製，不斷持續創新自營作業產品。

在滴雞精工作坊作業之收容人小胡提到，過去只知道滴雞精近年來很流行，但在自己實際參與生產後，才發現一包小小滴雞精的產出，須結合雞隻飼養 電宰、洗滌、蒸煮、過濾、包裝及冷凍等許多技術，才能把產品提供給消費者，殊為不易，而自己也用心學習，希望可以學習符合社會需求的工作技能。