時髦珍珠大膽線條！TASAKI春夏巧玩視覺平衡

設計上擅長透過幾何線條凸顯珍珠當代風貌的日本品牌TASAKI，今年春夏新品以嶄新的手法展現珍珠多變的風格與魅力。經典的balance系列再度跳脫框架：全新balance step系列透過線條組合的變化，以18K黃金線條組成高低不同的階梯，讓珍珠在嶄新的層次達到巧妙的平衡。balance loop系列設計靈感源自於balance signature系列，融入圓圈的線條，大小不同的珍珠完美平衡排列於俐落的線條上， 並調整上下重疊的K金橫桿使其高度不一，配戴戒指後，彷彿珍珠輕柔地捲繞於指尖上。

於2018誕生的高人氣balance neo系列則推出全新耳環款式，以3顆阿古屋珍珠排列於平衡桿上，搭配上經典的黃K金、獨特的櫻花金以及俐落的白K金，簡約線條緊貼耳朵輪廓。靈感來自宇宙恆星能量的kinetic系列，本次新品推出不同於以往，以黃K金勾勒出簡潔的線條，點綴漂浮於空中的珍珠，不對稱的耳環營造視覺上強烈的摩登風格。 TASAKI推出全新春夏新品，以極具創意的幾何線條搭配珍珠，巧玩視覺平衡。圖／TASAKI提供 TASAKI balance step耳環，15萬9,000元。圖／TASAKI提供 TASAKI推出全新春夏新品，以極具創意的幾何線條搭配珍珠，巧玩視覺平衡。圖／TASAKI提供 TASAKI balance neo diamonds pave耳環，18萬6,000元。圖／TASAKI提供 TASAKI kinetic耳環，11萬7,000元。圖／TASAKI提供 TASAKI balance loop戒指，14萬6,000元。圖／TASAKI提供