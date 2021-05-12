聽新聞
test
0:00 / 0:00
時髦珍珠大膽線條！TASAKI春夏巧玩視覺平衡
設計上擅長透過幾何線條凸顯珍珠當代風貌的日本品牌TASAKI，今年春夏新品以嶄新的手法展現珍珠多變的風格與魅力。經典的balance系列再度跳脫框架：全新balance step系列透過線條組合的變化，以18K黃金線條組成高低不同的階梯，讓珍珠在嶄新的層次達到巧妙的平衡。balance loop系列設計靈感源自於balance signature系列，融入圓圈的線條，大小不同的珍珠完美平衡排列於俐落的線條上， 並調整上下重疊的K金橫桿使其高度不一，配戴戒指後，彷彿珍珠輕柔地捲繞於指尖上。
於2018誕生的高人氣balance neo系列則推出全新耳環款式，以3顆阿古屋珍珠排列於平衡桿上，搭配上經典的黃K金、獨特的櫻花金以及俐落的白K金，簡約線條緊貼耳朵輪廓。靈感來自宇宙恆星能量的kinetic系列，本次新品推出不同於以往，以黃K金勾勒出簡潔的線條，點綴漂浮於空中的珍珠，不對稱的耳環營造視覺上強烈的摩登風格。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言