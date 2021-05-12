百達翡麗夢幻逸品！富藝斯鐘表香港春拍預展5月底登台
國際拍賣行富藝斯（Phillips）將於6月5日至6日於香港金鐘萬豪酒店呈獻「名表薈萃- 香港 XII」春季拍賣，為期兩天的拍賣將由一枚首次現身拍場的百達翡麗第一代型號2499黃金萬年曆計時腕表領銜，是目前市場唯一僅知仍保有原裝證書的第一代2499型號黃金版本。逾300枚拍品中還包括年初公佈的一枚極為珍罕之百達翡麗型號3974玫瑰金三問萬年曆自動腕表，型號5208三問報時、萬年曆及單按鈕計時高複雜功能腕表、以及5213G三問萬年曆等現代製表典範，百達翡麗藏家不能錯過。精選拍品也將於5月22至23日至台北、5月26日至台中進行巡迴預展。
堪稱百達翡麗萬年曆計時腕表之王的型號2499被視為品牌最偉大的傳奇時計之一，其推出之時更是當時市場上唯一一款具有如此複雜功能的腕表，日前收槌的日內瓦鐘表春拍上就有一套四代之百達翡麗型號2499以約570萬瑞郎/ 632萬美元成交。此次將於香港上拍的第一代型號2499黃金版本於1953年製，是僅22枚存世搭配「Wenger」表殼的金版本之一。品項幾乎完美的這件拍品由原博洛尼亞企業家家族三代傳藏，附有原裝證書，其日期代碼為「ATHR」，意指1956年12月發行，並且配備相應機芯編號的原裝信封，以及證實其製於1953年的後補證書。
除了1953年的第一代型號2499，此次拍賣中另一枚則是製於1977年的第三代，為第三代停產前的最後出品之一，同樣配18K黃金「Wenger」表殼，是第二次現身拍場，此前來自原藏家家族收藏，並附有全套配件和原裝證書。另一件拍賣亮點為百達翡麗型號3974玫瑰金三問萬年曆自動腕表，是品牌於1989年為慶祝150週年推出、當時世界上最複雜的腕表，並於2000年停產，由於製作過程複雜，因此產量稀少，而這次上拍的拍品為市場僅知的5枚玫瑰金版本之一。
匯聚三問、萬年曆及單按鈕計時功能的型號5208，於2011年面世後僅提供少數VIP購買，玫瑰金版則是在2018年推出。此拍品曾為義大利足球傳奇球星Fabio Cannavaro所擁有。另一件上拍的百達翡麗現代複雜功能腕表型號5213G，是2012年上市的三問萬年曆，為首度上拍，品相良好且配有原裝證書及全套配件。2005年首度亮相的型號5959，重新演繹百達翡麗1920年代晚期腕表的經典超複雜功能，2018年停產前產量少於100枚，此次上拍的鉑金版本備有白色亮漆面錶盤和寶璣數字時標，品項幾乎完美。
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