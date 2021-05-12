「可以吃的象牙」法國白蘆筍抵台！這些餐廳限時品嘗

連法王路易十四都無法抗拒的頂級時令美味─白蘆筍抵台，這款嬌貴的食材，前後僅約40天可限時品嘗，飯店餐廳陸續推出各式白蘆筍饗宴，正宗法式料理、結合台灣本土食材，都能品出不同的箇中滋味。

每到春季，象牙般的白蘆筍出土，它既是「蔬菜之王」，也被稱為貴族白美人、可以吃的象牙、白色黃金等，可見其不凡身價。之所以嬌貴，在於採筍人得約清晨4點開始刨土、一根根挖起，再除去多餘土壤、分級，同時還要添加砂土隔絕陽光，因為白蘆筍一遇到陽光就變色，因此採收得與時間賽跑。法國白蘆筍一年一收，產期短，想品嘗法國手採的清甜甘脆滋味，只能趁現在。

寒舍艾麗酒店La Farfalla義式餐廳5月14日至5月31日限定推出「春筍綺饌」法國白蘆筍美饌饗宴，嚴選空運來台法國西北部安茹(Anjou)3A級、直徑2.8至3.8公分的白蘆筍，行政主廚陳明烽設計8款季節限定菜色，每道420元起。包括年輕人喜愛的漢堡也入列，或搭配薩丁尼亞式麵餃、創意西方牛肉麵，以及經典的白蘆筍、波士頓龍蝦奢華配對。

台北喜來登大飯店即日起於安東廳也有「法國白蘆筍饗宴」套餐，每位3,980元+10%。主廚張守義強調以簡單純粹的料理方式，像是將白蘆筍汆燙軟化後以奶油煎出香氣，搭配半熟水波鵪鶉蛋與清甜碗豆泥；或把白蘆筍打成細滑綿密的濃湯，與烤至半熟的阿根廷天使紅蝦搭配。最經典的白蘆筍吃法是佐靈魂醬汁「荷蘭醬」及藍蟹肉，也取澳洲M9等級和牛搭配白蘆筍與雲林黑蒜，酸美互搭。

16年前就開始創作白蘆筍料理的三二行館主廚陳溫仁（Jimmy），選用的是3.2公分粗的白蘆筍，他說，過去三二行館在白蘆筍季能銷出2千支、約250公斤的白蘆筍，「可說是全台賣出最多白蘆筍的餐廳」。