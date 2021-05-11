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屈臣氏分享「抗水逆招好運妝容」！彩妝限時85折快入手

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
屈臣氏美容顧問分享「抗水逆招好運妝容」，風象星座可將重點移至指彩上，以色彩繽紛的指彩展現俏皮性格。圖／屈臣氏提供
屈臣氏美容顧問分享「抗水逆招好運妝容」，風象星座可將重點移至指彩上，以色彩繽紛的指彩展現俏皮性格。圖／屈臣氏提供

諸事不順的水逆威力讓許多人心裡怕怕，今年的第二波水逆即將在5月底降臨，逆行於雙子星座，恐怕是今年威力最大的水逆，尤其要注意人際關係，避免小人接近或落人口舌的狀況。有人說「幸運可以練習」，幸運色不只可用在穿搭與隨身小物，妝容也是可以發揮的重點之一，屈臣氏美容顧問針對四象限星座的幸運色分享「抗水逆招好運妝容」，並推薦多款彩妝新品與口碑商品，即日起至5月26日指定開架彩妝可享85折優惠，還有700件商品任挑任選第2件2折，快用幸運色為美麗與好運加持！

●火象星座（牡羊/獅子/射手）：光澤感妝容＋珊瑚粉腮紅

直率、熱情是大家對於火象星座的第一印象，如陽光般灑落臉龐的色彩也是最適合火象星座的本命色。屈臣氏美容顧問建議，選擇能讓肌膚澎亮的微霧光澤型底妝，搭配不挑膚色的偏橘珊瑚粉腮紅疊擦，創造彷彿太陽曬過的自然紅潤，輕鬆增添招好運氣色。

推薦商品：Milani完美零暇二合一遮瑕粉底液、Milani經典烘焙腮紅＃08 Corallina、Solone蘋果肌紅潤腮紅

●土象星座（金牛/處女/魔羯）：大地色眼妝＋磚紅色唇彩

溫柔的大地色系彩妝，與土象星座沉穩有氣質的形象一拍即合。屈臣氏美容顧問建議，可選擇帶亮片的眼影和玫瑰棕色睫毛膏，在日常的妝容中增加變化，唇彩則以磚紅色搭配，讓妝容兼具個性與氣場。

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●風象星座（雙子/天秤/水瓶）： 俐落眼神＋活潑感指彩

個性活潑、多變的風象星座遇到水逆可能容易陷入混亂，屈臣氏美容顧問推薦用眼線勾勒極細俐落的上挑眼尾，在臉部妝容展現自我，並大膽地把重點移至指彩上，以色彩繽紛的指彩展現俏皮性格，而水果色系的指甲油或時尚美甲貼，也能輕鬆為風格創造變化。

推薦商品：KATE凱婷進化版極細持久眼線筆＃BR-1/BK1、WINMAX馬卡龍指甲油（共10色）、DASHING DIVA時尚光療美甲貼片系列

●水象星座（天蠍/巨蟹/雙魚）：偽素顏妝容＋水光感美唇

水象星座讓人有「無害感」的印象，以偽素顏妝感打造自然原生肌的高顏值，是招來幸運的秘訣。屈臣氏美容顧問建議，以提亮校色的防曬或素顏霜取代底妝，僅針對局部瑕疵做遮瑕，並選用MLBB色唇膏，以貼近自然色澤的色彩增加氣色即可。

推薦商品：divinia零負擔柔皙提亮防曬乳SPF50+（薄荷綠） 、MAYBELLINE媚比琳輕奢誘吻唇萃、1028花顏唇語霧萃唇膏

屈臣氏美容顧問分享「抗水逆招好運妝容」，水象星座建議用偽素顏妝感打造自然原生肌的高顏值。圖／屈臣氏提供
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DASHING DIVA時尚光療美甲貼片系列，屈臣氏即日起至5月26日特價298～383元。圖／屈臣氏提供
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Milani完美零暇二合一遮瑕粉底液，售價480元。圖／屈臣氏提供
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屈臣氏美容顧問分享「抗水逆招好運妝容」，火象星座可用珊瑚粉腮紅和微霧光澤型底妝，打造彷彿太陽曬過、充滿正能量的好運氣色。圖／屈臣氏提供
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1028花顏唇語霧萃唇膏，屈臣氏即日起至5月26日特價298元。圖／屈臣氏提供
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ETUDE玩轉色彩九色眼彩盤＃深夜的星月光，售價790元。圖／屈臣氏提供
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屈臣氏美容顧問分享「抗水逆招好運妝容」，土象星座可選用帶亮片的眼影和玫瑰棕色睫毛膏，點綴溫柔的大地色彩妝。圖／屈臣氏提供
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1028飛激長瞬翹防水睫毛膏＃茶玫瑰，屈臣氏即日起至5月26日特價319元。圖／屈臣氏提供
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