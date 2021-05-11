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衛生紙、牙線棒都有！樂天市場千項商品破盤下殺5折起

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
樂天市場3M品牌旗艦店推出「3M細滑牙線棒超值組4包（共2,000支）」限時下殺55折特價1,199元。圖／樂天市場提供
樂天市場3M品牌旗艦店推出「3M細滑牙線棒超值組4包（共2,000支）」限時下殺55折特價1,199元。圖／樂天市場提供

5月報稅季到來，許多人的荷包緊縮，根據樂天市場觀察，往年到了繳稅的季節，平均訂單金額約介於1,600～1,800元之間，其中美食、民生用品更是下降至800～1,200元之間，可見消費者希望從日常基礎開銷上節省支出。

樂天市場精選熱銷民生用品、美食餐券下殺5折起，緩解大眾採買日常用品開銷的壓力，包括「春風超細柔抽取式衛生紙72包」下殺54折特價829元；「3M細滑牙線棒超值組4包」下殺55折特價1,199元；「茶樹莊園抗菌防護清潔噴霧」下殺67折特價179元；「日本P&G Ariel洗衣球3入組」下殺7折特價809元；「萊爾富大杯拿鐵咖啡35杯」下殺65折特價1,260元，全店消費滿300元再送原萃茶飲；頂呱呱Pickup店也推出明星商品1+1，呱包雞腿配、呱包薯條配都只要90元。

天氣逐漸升溫，為家電換季也是使荷包淌血的原因之一，樂天市場推出品牌家電限時5折起，包括Coway加護抗敏型空氣清淨機AP-1009CH福利品，一年保固不打折，下殺47折；日本IRIS氣流循環扇PCF-HD15W下殺64折特價890元。

樂天市場即日起至5月31日再推出各式優惠券現折活動，包括指定店家購物滿額領券折抵85元、樂天精選大店賞領券折抵50元、小資荷包保衛戰領券折150元、愛吃券及生活券領券折200元等；此外，累計消費金額滿3,000元再賺10%點數回饋，於Pickup店家購物再賺點數10%。

樂天市場店家花仙子推出「茶樹莊園抗菌防護清潔噴霧」限時下殺67折特價179元。圖／樂天市場提供
樂天市場店家花仙子推出「茶樹莊園抗菌防護清潔噴霧」限時下殺67折特價179元。圖／樂天市場提供
樂天市場店家神腦生活推出「日本IRIS氣流循環扇PCF-HD15W」限時下殺64折特價890元。圖／樂天市場提供
樂天市場店家神腦生活推出「日本IRIS氣流循環扇PCF-HD15W」限時下殺64折特價890元。圖／樂天市場提供
樂天市場Coway台灣官方商店推出「Coway加護抗敏型空氣清淨機福利品AP-1009CH」限時下殺47折特價5,990元。圖／樂天市場提供
樂天市場Coway台灣官方商店推出「Coway加護抗敏型空氣清淨機福利品AP-1009CH」限時下殺47折特價5,990元。圖／樂天市場提供
樂天市場萊爾富雲端超商Pickup店推出「大杯拿鐵咖啡任選35杯」限時下殺65折特價1,260元。圖／樂天市場提供
樂天市場萊爾富雲端超商Pickup店推出「大杯拿鐵咖啡任選35杯」限時下殺65折特價1,260元。圖／樂天市場提供
日本樂天官方旗艦店推出「日本P&G Ariel洗衣球3入組」限時下殺7折特價809元。圖／樂天市場提供
日本樂天官方旗艦店推出「日本P&G Ariel洗衣球3入組」限時下殺7折特價809元。圖／樂天市場提供
樂天市場店家JS巨盛推出「春風超細柔抽取式衛生紙（110抽/72包/箱） 大張版」限時下殺54折特價829元。圖／樂天市場提供
樂天市場店家JS巨盛推出「春風超細柔抽取式衛生紙（110抽/72包/箱） 大張版」限時下殺54折特價829元。圖／樂天市場提供
樂天市場頂呱呱Pickup店推出「呱包雞翅配」限時下殺75折特價90元。圖／樂天市場提供
樂天市場頂呱呱Pickup店推出「呱包雞翅配」限時下殺75折特價90元。圖／樂天市場提供

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