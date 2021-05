蕭邦2021年度新表抵台 表展隱藏版曝光

瑞士高級珠寶鐘表品牌蕭邦(Chopard)4月參與線上的鐘表與奇蹟表展(Watches & Wonders)發表包括歡慶L.U.C表廠25週年的一系列表款,以及多款精彩的珠寶女表。今(5月11)日品牌於台北舉辦新品鑑賞會,除了甫發表的新品抵台,品牌也同時曝光許多表展期間尚未公開的「隱藏版」新品,除了L.U.C表廠25週年具紀念價值的新品,同時聚焦今年30週年的Happy Sport,全新33毫米系列還請來超級巨星茱莉亞羅勃茲拍攝形象廣告,可以說是雙喜臨門的一年。

Happy Sport歡慶30週年

誕生於1993年的Happy Sport腕表,是蕭邦當今的聯合總裁暨創意總監卡羅琳舍費爾(Caroline Scheufele),為當時開始身兼多種角色、出入各種不同場合的現代女性而設計的多功能表款,以休閒的外觀與精鋼材質,搭配具奢華感、品牌獨樹一幟的滑動鑽石,風靡全球至今。為歡慶30週年,蕭邦復刻了當時的經典原作,以黃金比例將原始28毫米的表款調整為更符合當代女性配戴習慣的33毫米尺寸,保留當時一樣的水滴形鍊結表鍊,推出Happy Sport the First腕表,分為表圈鑲鑽與無鑽款,配7顆滑動鑽石,各限量788枚與1993枚。

品牌也一口氣推出全新的Happy Sport 33系列,配5顆滑動鑽石,備有獲公平採礦認證之18K玫瑰金、Lucent Steel A223精鋼、半金雙色等完整表殼材質可選,可選擇同表殼材質的金屬鍊帶或鱷魚皮革表帶,每種材質都有表圈鑲鑽和無鑽的款式。全系列Happy Sport 33均搭載蕭邦錶廠自治自動上鍊機芯。同時曝光的「隱藏版」還有40毫米的Happy Ocean半金款滑動鑽石潛水表,不鏽鋼表殼配玫瑰金旋入式表冠與單向旋轉表圈,整體呈優雅洗練的灰藍色調,表盤裝飾如海浪般的波紋。

L.U.C 25週年秀精湛技術

蕭邦高級製表廠L.U.C今年歡慶25週年,上個月於表展發表的重要紀念之作陸續抵台。L.U.C Quattro Spirit 25腕表以符合倫理道德標準的18K玫瑰金打造的圓潤表殼,靈感源自品牌創辦人路易于利斯蕭邦(Louis-Ulysse Chopard)曾設計的獵蓋懷表。為耗能較大的跳時功能,蕭邦以Chopard Quattro技術4個發條盒的超精密LUC 98.06-L型手上鍊機芯,為這枚腕表提供長達8天的動力。機芯採鵝頸微調,游絲末端配有飛利浦(Phillips)曲線,以維持精準走時。簡約純粹的白色大明火琺瑯表盤體現表廠美學,小時視窗位於6點鐘位置,「L.U.CHOPARD」標誌、鐵軌刻度圈和顯示分鐘的阿拉伯數字,則以黑色琺瑯疊加燒製完成。

而以1950年代L.U.Chopard腕表為藍本的全新L.U.C QF Jubilee,是Qualité Fleurier基金會認證的首個L.U.C精鋼腕表。多個同心圓組成的分區表盤受到裝飾藝術風格和包豪斯風格的啟發。配22K金微型自動盤的L.U.C 96.09-L型機芯採用蕭邦Twin技術的疊加雙發條盒,兼備現代與復古。「隱藏版」新品還有全新的L.U.C XP Skeletec自動上鍊鏤空表,鏤空面積比上一代更大,纖薄優雅,整體風格也更年輕。