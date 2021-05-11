快訊

台灣疫情升級！網曝禍端是「機師檢疫放寬」 全是她扯後腿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

和《深深地戀愛》石原聰美擁有同款托特包　1萬元有找

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
《深深地戀愛》劇中石原聰美選搭Marcella帆布托特包。圖／取自《深深地戀愛》官方twitter、品牌提供
《深深地戀愛》劇中石原聰美選搭Marcella帆布托特包。圖／取自《深深地戀愛》官方twitter、品牌提供

本季日劇有超多部可以追，其中一部很有話題的就是石原聰美（也譯作石原里美）、綾野剛主演的《深深地戀愛》，而「日本第一美」石原聰美這次在劇中選搭帥氣的托特包，來自義大利品牌Gianni Chiarini，8,900元的價格，讓粉絲可以用輕奢價就和她擁有一模一樣的包款。

Gianni Chiarini的托特包曾因「國民老婆」新垣結衣在《不能成為野獸的我們》使用而爆紅，當時的Ray托特包款即成為日本粉領族的最愛之一；這次再度登上日劇女主角的穿搭，則是石原聰美詮釋的Marcella系列托特包，她之前因《法醫女王（Unnatural）》而受到廣大喜愛，《深深地戀愛》也在第一集創下日本一周內網路重播最高紀錄，達到約300萬次的觀影人次，石原聰美的造型相對讓人印象深刻。

Marcella托特包輪廓簡約、優雅大方，共有帆布、皮革、毛呢、再生塑膠等多元面料，知性、帥氣兼具，石原聰美在劇中飾演一位海洋學家，關心海洋環境保護議題，Gianni Chiarini也正好在2021年夏季推出Marcella ECO膠囊系列，以再生塑料鉤織而成，皮革也採用較鉻鞣環保的植鞣製程，包款附上的防塵袋、商品吊牌都來自麻類纖維、有機棉等，致力減低環境衝擊，用以體現此系列的「100% Marcella、0% waste」標語。

《深深地戀愛》劇中石原聰美選搭Marcella帆布托特包。圖／取自《深深地戀愛》官方twitter
《深深地戀愛》劇中石原聰美選搭Marcella帆布托特包。圖／取自《深深地戀愛》官方twitter
Marcella ECO棕色鏤空鉤織托特包，13,800元。圖／Gianni Chiarini提供
Marcella ECO棕色鏤空鉤織托特包，13,800元。圖／Gianni Chiarini提供
Marcella大型帆布托特包有著撞色內裡以及超大容量。圖／Gianni Chiarini提供
Marcella大型帆布托特包有著撞色內裡以及超大容量。圖／Gianni Chiarini提供
義大利電視節目主持人Filippa Lagerback詮釋棕、黑色Marcella ECO鏤空鉤織托特包。圖／Gianni Chiarini提供
義大利電視節目主持人Filippa Lagerback詮釋棕、黑色Marcella ECO鏤空鉤織托特包。圖／Gianni Chiarini提供
Marcella綠色大型帆布托特包，8,900元。圖／Gianni Chiarini提供
Marcella綠色大型帆布托特包，8,900元。圖／Gianni Chiarini提供
表裡撞色、素面百搭的Marcella米色大型帆布托特包，8,900元。圖／Gianni Chiarini提供
表裡撞色、素面百搭的Marcella米色大型帆布托特包，8,900元。圖／Gianni Chiarini提供
《深深地戀愛》劇中石原聰美選搭Marcella帆布托特包。圖／取自《深深地戀愛》官方twitter
《深深地戀愛》劇中石原聰美選搭Marcella帆布托特包。圖／取自《深深地戀愛》官方twitter
Marcella ECO黃色鏤空鉤織托特包，13,800元。圖／Gianni Chiarini提供
Marcella ECO黃色鏤空鉤織托特包，13,800元。圖／Gianni Chiarini提供
義大利電視節目主持人Filippa Lagerback詮釋棕、黃色Marcella ECO鏤空鉤織托特包。圖／Gianni Chiarini提供
義大利電視節目主持人Filippa Lagerback詮釋棕、黃色Marcella ECO鏤空鉤織托特包。圖／Gianni Chiarini提供

日本 義大利

延伸閱讀

如果北川景子是你媽媽？日「理想母親藝人」排行榜出爐　22歲的橋本環奈竟也進榜

戀愛季追劇！高顏值+高人氣　3「戀愛」劇要你感受春天氣息

床戲很多？ 石原聰美「深深地戀愛」連忙改口超可愛

這是High Fashion還是整模特兒？紀梵希、BURBERRY出「露點衣」　BV的這個戒指你家也有

相關新聞

屈臣氏分享「抗水逆招好運妝容」！彩妝限時85折快入手

諸事不順的水逆威力讓許多人心裡怕怕，今年的第二波水逆即將在5月底降臨，逆行於雙子星座，恐怕是今年威力最大的水逆，尤其要注...

衛生紙、牙線棒都有！樂天市場千項商品破盤下殺5折起

5月報稅季到來，許多人的荷包緊縮，根據樂天市場觀察，往年到了繳稅的季節，平均訂單金額約介於1,600～1,800元之間，...

致敬獨立製鞋精神！New Balance傳奇「元祖灰」回歸了

New Balance最經典也是最具能代表品牌歷史的灰色跑鞋，在今年大舉回歸，以「Grey Day」為主題推出新鞋，並找...

蕭邦2021年度新表抵台 表展隱藏版曝光

瑞士高級珠寶鐘表品牌蕭邦（Chopard）4月參與線上的鐘表與奇蹟表展（Watches & Wonders）發表包括歡慶L.U.C表廠25週年的一系列表款，以及多款精彩的珠寶女表。今（5月11）日品牌於台北舉辦新品鑑賞會..

和《深深地戀愛》石原聰美擁有同款托特包　1萬元有找

本季日劇有超多部可以追，其中一部很有話題的就是石原聰美（也譯作石原里美）、綾野剛主演的《深深地戀愛》，而「日本第一美」石...

分食奢侈袋包市場 RIMOWA不只賣行李箱在台上市夢幻包款

看好奢侈袋包消費逐年成長，RIMOWA也在前品牌執行長的主導下，加入這場戰局。不只是以行李箱為主，還在今年正式推出全新的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。