和《深深地戀愛》石原聰美擁有同款托特包　1萬元有找

本季日劇有超多部可以追，其中一部很有話題的就是石原聰美（也譯作石原里美）、綾野剛主演的《深深地戀愛》，而「日本第一美」石原聰美這次在劇中選搭帥氣的托特包，來自義大利品牌Gianni Chiarini，8,900元的價格，讓粉絲可以用輕奢價就和她擁有一模一樣的包款。

Gianni Chiarini的托特包曾因「國民老婆」新垣結衣在《不能成為野獸的我們》使用而爆紅，當時的Ray托特包款即成為日本粉領族的最愛之一；這次再度登上日劇女主角的穿搭，則是石原聰美詮釋的Marcella系列托特包，她之前因《法醫女王（Unnatural）》而受到廣大喜愛，《深深地戀愛》也在第一集創下日本一周內網路重播最高紀錄，達到約300萬次的觀影人次，石原聰美的造型相對讓人印象深刻。

Marcella托特包輪廓簡約、優雅大方，共有帆布、皮革、毛呢、再生塑膠等多元面料，知性、帥氣兼具，石原聰美在劇中飾演一位海洋學家，關心海洋環境保護議題，Gianni Chiarini也正好在2021年夏季推出Marcella ECO膠囊系列，以再生塑料鉤織而成，皮革也採用較鉻鞣環保的植鞣製程，包款附上的防塵袋、商品吊牌都來自麻類纖維、有機棉等，致力減低環境衝擊，用以體現此系列的「100% Marcella、0% waste」標語。