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分食奢侈袋包市場 RIMOWA不只賣行李箱在台上市夢幻包款

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
看好奢侈袋包消費逐年成長，RIMOWA也在前品牌執行長的主導下，加入這場戰局，推出NEVER STILL系列袋包。圖／RIMOWA提供
看好奢侈袋包消費逐年成長，RIMOWA也在前品牌執行長的主導下，加入這場戰局，推出NEVER STILL系列袋包。圖／RIMOWA提供

看好奢侈袋包消費逐年成長，RIMOWA也在前品牌執行長的主導下，加入這場戰局。不只是以行李箱為主，還在今年正式推出全新的NEVER STILL系列袋包，來分食市場大餅。

在過去的百年時光中，RIMOWA都以硬殼行李箱產品，為人稱道，也是品牌奠定奢侈品地位的招牌。特別是帶有直式溝槽設計的鋁合金款式最為經典，更是RIMOWA最主要的識別印象之一。於是，在踏入袋包領域時，品牌便以相同概念打造NEVER STILL系列袋包，推出包括後背包、行李袋以及小型後背包。袋包皆在義大利製造，除了上述的溝槽直紋設計，還展示品牌字母標誌特製金屬配件，消費者可搭配彈力捆綁帶，固定行李箱上，應對現代旅遊的種種考驗。

而色調選擇亦呼應了Essential系列，提供包括黑、灰、墨綠及霧粉等選擇，全系列以耐用的防潑水帆布和平滑的柔軟全粒面皮革，打造出包款主體。後背包及小型背包設有多個實用的內袋及外袋，配以可調校長度的肩帶，以及帶有系列特色的拉鍊皮革前外袋。其中的Weekender行李袋寬敞的內部設有兩個拉鍊分隔層，可以收納城市短途旅行或商務旅行所需的物品，配有一系列精心設計的內袋，還能安放15吋筆記型電腦。

RIMOWA NEVER STILL系列後背包34,300元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA NEVER STILL系列後背包34,300元。圖／RIMOWA提供

RIMOWA NEVER STILL系列後背包34,300元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA NEVER STILL系列後背包34,300元。圖／RIMOWA提供

RIMOWA NEVER STILL系列小型後背包26,400元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA NEVER STILL系列小型後背包26,400元。圖／RIMOWA提供

RIMOWA NEVER STILL系列Weekender行李袋52,700元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA NEVER STILL系列Weekender行李袋52,700元。圖／RIMOWA提供

RIMOWA NEVER STILL系列Weekender行李袋52,700元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA NEVER STILL系列Weekender行李袋52,700元。圖／RIMOWA提供

RIMOWA NEVER STILL系列後背包34,300元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA NEVER STILL系列後背包34,300元。圖／RIMOWA提供

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