分食奢侈袋包市場 RIMOWA不只賣行李箱在台上市夢幻包款

看好奢侈袋包消費逐年成長，RIMOWA也在前品牌執行長的主導下，加入這場戰局。不只是以行李箱為主，還在今年正式推出全新的NEVER STILL系列袋包，來分食市場大餅。

在過去的百年時光中，RIMOWA都以硬殼行李箱產品，為人稱道，也是品牌奠定奢侈品地位的招牌。特別是帶有直式溝槽設計的鋁合金款式最為經典，更是RIMOWA最主要的識別印象之一。於是，在踏入袋包領域時，品牌便以相同概念打造NEVER STILL系列袋包，推出包括後背包、行李袋以及小型後背包。袋包皆在義大利製造，除了上述的溝槽直紋設計，還展示品牌字母標誌特製金屬配件，消費者可搭配彈力捆綁帶，固定行李箱上，應對現代旅遊的種種考驗。

而色調選擇亦呼應了Essential系列，提供包括黑、灰、墨綠及霧粉等選擇，全系列以耐用的防潑水帆布和平滑的柔軟全粒面皮革，打造出包款主體。後背包及小型背包設有多個實用的內袋及外袋，配以可調校長度的肩帶，以及帶有系列特色的拉鍊皮革前外袋。其中的Weekender行李袋寬敞的內部設有兩個拉鍊分隔層，可以收納城市短途旅行或商務旅行所需的物品，配有一系列精心設計的內袋，還能安放15吋筆記型電腦。

RIMOWA NEVER STILL系列後背包34,300元。圖／RIMOWA提供

RIMOWA NEVER STILL系列後背包34,300元。圖／RIMOWA提供

RIMOWA NEVER STILL系列小型後背包26,400元。圖／RIMOWA提供

RIMOWA NEVER STILL系列Weekender行李袋52,700元。圖／RIMOWA提供

RIMOWA NEVER STILL系列Weekender行李袋52,700元。圖／RIMOWA提供