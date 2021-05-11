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你用什麼比例釀梅酒？ 看一下蘇格登的「醇順釀造法」

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
蘇格登建議以糖、青梅、蘇格登配以1：2：3的比例，讓蘇格登的香氣為梅酒增添層次餘韻。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
蘇格登建議以糖、青梅、蘇格登配以1：2：3的比例，讓蘇格登的香氣為梅酒增添層次餘韻。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

5月除了迎來梅雨季節外，青澀酸口的梅子也已大發盛產，不少人的臉書與IG最近都被梅酒給洗版了。

蘇格蘭單一麥芽威士忌蘇格登，提出「蘇式梅酒醇順釀造法」，建議以糖、青梅、蘇格登配以1：2：3的比例，讓蘇格登的香氣為梅酒增添層次餘韻，在時間沉澱之後，退卻了青澀與酸苦，蘊含的甘甜傾洩而出，時間成熟了品味、也熟成了更豐潤的美味。

以蘇格登12年單一麥芽威士忌醇雪莉版釀蘇梅酒，呈現的是春日午後的盎然氣息，圓潤的酒體帶著一絲微酸的輕甜口感，口腔中齊綻放的莓果、蜂蜜、香草等風味柔潤的親近著每個細胞。

以蘇格登12年單一麥芽威士忌釀蘇梅酒，展現的是夏日雨後的豐潤韻味。甜美馥郁的柑橘香氣加上滑順香草圓潤口感，讓青梅的酸澀融入蘇格登12年單一麥芽威士忌的醇厚中，宛如徐徐涼風，一秒釋放夏日炎熱的不適感。

用蘇格登15年登單一麥芽威士忌釀蘇梅酒，呈現的是秋高氣爽的優雅香氣，輕盈的酒體卻帶有馥郁花果香氣，撲鼻而至的脆梅清香，宛如成熟男子斯文氣息中的一絲青春叛逆，在豐潤的口感中探尋一縷青澀。清爽的口感在喉流竄之間輕盈飛舞，尾韻留有些許青梅酸甜，令人無限回味。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

以蘇格登15年登單一麥芽威士忌釀蘇梅酒，呈現的是秋高氣爽的優雅香氣。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
以蘇格登15年登單一麥芽威士忌釀蘇梅酒，呈現的是秋高氣爽的優雅香氣。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

梅雨 蜂蜜 蘇格蘭

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