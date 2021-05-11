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醫護人員「摩斯咖啡買1送1」！SUBWAY吃堡抽演唱會門票

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
購買SUBWAY指定產品，就有機會獲得演唱會門票。圖／SUBWAY提供
購買SUBWAY指定產品，就有機會獲得演唱會門票。圖／SUBWAY提供

連鎖潛艇堡「SUBWAY」自即日起至6月10日期間，推出「買堡抽演唱會門票」的優惠活動，只要購買指定口味潛艇堡套餐，就有機會參與吳卓源、陳芳語、張語噥等3位歌手的演唱會。「摩斯漢堡」則是特別在5月12日國際護師節當天，推出醫護人員「咖啡買1送1」的指定優惠，另有冰檸摩斯咖啡嘗鮮價、宵夜優惠等不同方案。

為感謝醫護人員的辛勞，醫護人員於5月12日持識別證件，至摩斯漢堡購買摩斯咖啡，可享買1送1的優惠，加價20元可升級拿鐵咖啡／卡布奇諾／澳式黑咖啡；加價40元則可升級摩斯馥樂白。另外摩斯也以在地檸檬原汁、檸檬片，推出「冰檸摩斯咖啡」，每杯75元。5月31日前一次購買2杯，則可享120元優惠價，可更換黑糖特調拿鐵咖啡／黑糖蒟蒻茶歐蕾／草莓蒟蒻茶歐蕾。

即日起至6月30日期間，摩斯也推出MOS深夜好食優惠，晚上8點至清晨5點期間，購買摩斯雞塊／雞腿塊薯條組／金魷魚薯餅組／抹茶紅豆米派／米斯球等指定點心，任2入搭配冰紅茶（L），原價130～150元，優惠價99元。飲品除可更換其他品項，亦可加價升級。

SUBWAY此次與華風數位合作，打造「Subway經典現場－選擇你的經典」演唱會，並由吳卓源、陳芳語與張語噥等3組藝人輪番獻唱。自即日起至6月0日期間，凡購買義大利經典、百味俱樂部、哈燒起司總匯等3款指定口味，以及3款藝人指定口味的潛艇堡，並搭配任一A～F套餐，就可參加抽獎，有機會於6月18日前往演唱會參與盛事，共計50個名額。

摩斯漢堡針對醫護人員推出咖啡買1送1的優惠。圖／摩斯漢堡提供
摩斯漢堡針對醫護人員推出咖啡買1送1的優惠。圖／摩斯漢堡提供
SUBWAY推出演唱會活動，將由吳卓源、陳芳語與張語噥輪番登場。圖／SUBWAY提供
SUBWAY推出演唱會活動，將由吳卓源、陳芳語與張語噥輪番登場。圖／SUBWAY提供

咖啡 演唱會 摩斯漢堡

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