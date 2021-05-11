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買艾柏迪威士忌滿6000元 送醫護防護衣材質抗菌風衣

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
即日起凡購買「艾柏迪12年1箱6瓶」、「艾柏迪16年4瓶」或是「艾柏迪品項滿額達6,000元」，即可獲贈「艾柏迪抗菌風衣」乙件。圖／大盛酒品提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
即日起凡購買「艾柏迪12年1箱6瓶」、「艾柏迪16年4瓶」或是「艾柏迪品項滿額達6,000元」，即可獲贈「艾柏迪抗菌風衣」乙件。圖／大盛酒品提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全民抗疫的緊張日子中，有黃金玉液之稱的艾柏迪單一麥芽蘇格蘭威士忌特別打造「艾柏迪抗菌風衣」。抗菌風衣採用與醫護防護衣相同材質的特殊布料，不僅抗菌也具備防水防風的功能，是疫情時期在城市間遊走的好幫手，也是後疫情時期出國必備良物。

即日起凡購買「艾柏迪12年1箱6瓶」、「艾柏迪16年4瓶」或是「艾柏迪品項滿額達6,000元」，即可獲贈「艾柏迪抗菌風衣」乙件，一起堅守防疫黃金時刻。

甫榮獲2021舊金山世界烈酒大賽（SFWSC）的艾柏迪單一麥芽蘇格蘭威士忌12年，有著絲絲鳳梨和蘋果和哈密瓜香氣，最後再帶著微微辛香與柑橘香橙，蜂蜜香甜口感，略帶些許煙燻味。整體濃郁的辛香與豐滿果香，柔和容易入口；金黃琥珀色澤的酒液，散發出年輕活力，最適合單一麥芽威士忌入門者及女性朋友。

而同樣受到2021 舊金山世界烈酒大賽評審團青睞的艾柏迪21年單一麥芽蘇格蘭威士忌，則像是一趟融合石楠花甜蜜、堅果與蜜蠟的尋寶之旅。帶著絲絲棉綢般的柑橘橙皮與香草奶油香氣，沉穩木質帶來淡淡煙燻，成就了豐富的口感層次，帶著桃子與蜂蜜香甜圓潤的尾韻，非常值得細細品味。

深受台灣消費者喜愛的艾柏迪16年單一麥芽蘇格蘭威士忌，先在波本桶內16年後放於雪莉桶中熟成，有著雪莉桶特有的細緻優雅，卻不會過於甜膩。整體透露蜂蜜、柑橘與丁香的香氛，加上雪莉桶帶來黑棗、烏梅與水果蛋糕的香甜，尾韻帶著微苦黑巧克力的層次，詮釋了蜜糖與辛辣的完美平衡。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

艾柏迪抗菌風衣採用與醫護防護衣相同材質的特殊布料，不僅抗菌也具備防水防風功能。圖／大盛酒品提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
艾柏迪抗菌風衣採用與醫護防護衣相同材質的特殊布料，不僅抗菌也具備防水防風功能。圖／大盛酒品提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘇格蘭 舊金山 蜂蜜

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