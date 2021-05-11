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G-SHOCK人氣表款再進化 升級鈦合金、電鍍幻彩好吸睛

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
G-SHOCK以拿手的離子IP電鍍技巧，搭配鈦金屬，打造出嶄新GMV-B5000TR-9腕表，勢必又將成為熱銷款。圖／Casio提供
G-SHOCK以拿手的離子IP電鍍技巧，搭配鈦金屬，打造出嶄新GMV-B5000TR-9腕表，勢必又將成為熱銷款。圖／Casio提供

Casio旗下的G-SHOCK自2018年推出第一款全金屬材質的ＤDW-5000腕表，就引起消費者熱烈迴響，形成一表難求，成為當年度的話題設計之一。之後不斷改變配色，延續經典元素推出新品，同樣受到歡迎；然而今年G-SHOCK則以拿手的離子IP電鍍技巧，搭配鈦合金，打造出嶄新GMV-B5000TR-9腕表，勢必又將成為熱銷款。

G-SHOCK和新日本製鐵合作，運用硬度為不鏽鋼兩倍的專利鈦合金TranTixxii™製作GMV-B5000TR-9腕表的表殼與表鍊，因此重量減輕至104公克。但值得關注的是，GMV-B5000TR-9腕表，打破一般鈦金屬無法達到的鏡面拋光效果，呈現出品牌著名IP離子電鍍技術，讓表鍊上具有紅、淺灰、深灰、金與深藍五種色彩，並維持輕量、抗過敏和抗腐蝕等特性。無論功能還是外觀都話題十足，但台灣市場僅配額15只，根據業者透露，剛曝光就有品牌VIP表示要下訂，受歡迎程度可見一斑。

G-SHOCK GMV-B5000TR-9腕表，讓表鍊上具有紅、淺灰、深灰、金與深藍五種色彩。圖／Casio提供
G-SHOCK GMV-B5000TR-9腕表，讓表鍊上具有紅、淺灰、深灰、金與深藍五種色彩。圖／Casio提供

不只是GMV-B5000TR-9表有高討論度，G-SHOCK還將在六月上市MTG-B2000PH限量系列腕表，外觀同樣很吸睛。G-SHOCK以神話中的藍鳳凰為靈感，利用二次電鍍的方式，讓表殼、表圈以藍色中帶有紅變黃的漸層處理，呼應了「浴火鳳凰」的概念。表盤的配置也採用藍色為基底，點綴粉紅和橘色，搭配海軍藍半透明橡膠表帶，傳遞神秘感。同樣為MTG-B2000系列，G-SHOCK還推出了全表為電鍍黑色的MTG-B2000BDE表款，在計時按把、計時小表盤都有著紅色點綴，表鍊具有雙桿滑動式設計，因此能自行更換附贈的紅色表帶。

G-SHOCK MTG-B2000BDE腕表，還隨表附贈紅色橡膠表帶。圖／Casio提供
G-SHOCK MTG-B2000BDE腕表，還隨表附贈紅色橡膠表帶。圖／Casio提供

G-SHOCK GMV-B5000TR-9腕表，專利鈦合金表殼、表鍊，約50,000元。圖／Casio提供
G-SHOCK GMV-B5000TR-9腕表，專利鈦合金表殼、表鍊，約50,000元。圖／Casio提供

G-SHOCK MTG-B2000BDE腕表，電鍍黑不鏽鋼表殼、表鍊，約38,000元。圖／Casio提供
G-SHOCK MTG-B2000BDE腕表，電鍍黑不鏽鋼表殼、表鍊，約38,000元。圖／Casio提供

G-SHOCK MTG-B2000PH限量系列腕表，電鍍不鏽鋼表殼，搭配橡膠表帶，約36,000元。圖／Casio提供
G-SHOCK MTG-B2000PH限量系列腕表，電鍍不鏽鋼表殼，搭配橡膠表帶，約36,000元。圖／Casio提供

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