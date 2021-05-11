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干貝花雕雞、川味牛肉！老媽拌麵2款新口味登場

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
川味紅燒牛肉拉麵，每袋268元。圖／老媽拌麵提供
川味紅燒牛肉拉麵，每袋268元。圖／老媽拌麵提供

以拌麵為主的「老媽拌麵」，即日起將品牌升級為「老媽家」。未來除了提供老媽拌麵料理之外，預計還會推出不同類型的產品，甚至會有林聰明、福義軒聯名商品。而老媽拌麵也新推出「川味紅燒牛肉拉麵」與「干貝花雕雞拉麵」等2款新口味，為消費者帶來不同的新選擇。

自2013年創立的老媽拌麵，至今已經外銷全球20個國家，銷售突破1億包。除了透過電商銷售外，在台北也設有實體店面，並於香港拓展5間連鎖麵店。原本老媽拌麵提供有13種口味，其中又以麻辣鴨血、擔擔麵、蔥油開洋等口味最受歡迎。而在加入川味紅燒牛肉拉麵、干貝花雕雞拉麵之後，整體選擇達到15種口味，號稱是市面上口味最多的拌麵品牌。

此次推出的2款新品，曾經於2019年於門市快閃銷售並獲得消費者支持，因此轉為常態性商品。其中試賣期間獲得銷售冠軍的「干貝花雕雞拉麵」，選用老母雞熬煮湯底，並以干貝、金華火腿增添鹹香，再以花雕酒賦予層次風味，最後搭配日曬手折關廟拉麵，每袋228元。「川味紅燒牛肉拉麵」則是選用增量50%的澳洲穀飼牛腱心為主角，搭配上川味香辣紅燒湯頭與拌炒牛油，也曾獲得台北牛肉麵節的肯定，每袋268元。

為了拓展不同面向的產品觸角，老媽拌麵也將品牌升級為「老媽家」。旗下除了會有老媽拌麵之外，還會透過電商與實體門市，推出常溫即食品、冷凍食品、休閒食品等類別。業者透露，首波將會與林聰明、福義軒等品牌攜手合作，首批商品最快今年6月就會陸續面市。

干貝花雕雞拉麵，每袋228元。圖／老媽拌麵提供
干貝花雕雞拉麵，每袋228元。圖／老媽拌麵提供

拉麵 品牌 電商

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