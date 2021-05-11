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Red Velvet成員Joy絕美熱舞 魅惑入鏡TOD'S新廣告

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
TOD'S《In Our Shoes》特別創作計劃廣告第二章正式發表，這次拍攝地點選在首爾，並找來女子組合Red Velvet的Joy擔任主角。圖／迪生提供
TOD'S《In Our Shoes》特別創作計劃廣告第二章正式發表，這次拍攝地點選在首爾，並找來女子組合Red Velvet的Joy擔任主角。圖／迪生提供

去年底TOD'S推出背景選在紐約市的《In Our Shoes》特別創作計劃廣告，最近第二章正式發表，這次拍攝地點選在首爾，並找來女子組合Red Velvet的Joy擔任主角，透過快節奏的舞蹈和特寫鏡頭，展現肢體與鞋款完美配合的美感。

Joy在片中與兩位專業男舞者YoungDeuk Kwon與Hyunik Lee合作，在1970年代曾是貯油庫的首爾文化公園熱情起舞，以Joy的單人舞蹈開場，三人穿著TOD'S男女裝和Tabs休閒鞋，這款鞋的鞋跟設有經典的豆豆橡膠粒，既保留品牌經典DNA，同時有具備滿滿運動風格。

透過這支影片，除了可以一覽TOD'S男女裝和Tabs休閒鞋在動態下的迷人之處之外，拍攝背景也讓人可以飽覽首爾的天際景致，像是在許多韓劇中都曾出現的南山塔。在因為疫情久未出國的情況下，也讓人得以一解相思之情。

透過影片一覽TOD'S男女裝和Tabs休閒鞋在動態下的迷人之處，拍攝背景也讓人可以飽覽首爾的天際景致，像是在許多韓劇中都曾出現的南山塔。圖／迪生提供
透過影片一覽TOD'S男女裝和Tabs休閒鞋在動態下的迷人之處，拍攝背景也讓人可以飽覽首爾的天際景致，像是在許多韓劇中都曾出現的南山塔。圖／迪生提供
TOD'S《In Our Shoes》特別創作計劃廣告第二章正式發表，這次拍攝地點選在首爾，並找來女子組合Red Velvet的Joy擔任主角。圖／迪生提供
TOD'S《In Our Shoes》特別創作計劃廣告第二章正式發表，這次拍攝地點選在首爾，並找來女子組合Red Velvet的Joy擔任主角。圖／迪生提供
TOD'S Tabs休閒鞋的鞋跟設有經典的豆豆橡膠粒，既保留品牌經典DNA，同時有具備滿滿運動風格。圖／迪生提供
TOD'S Tabs休閒鞋的鞋跟設有經典的豆豆橡膠粒，既保留品牌經典DNA，同時有具備滿滿運動風格。圖／迪生提供
Joy在片中與兩位專業男舞者YoungDeuk Kwon與Hyunik Lee合作，在1970年代曾是貯油庫的首爾文化公園熱情起舞。圖／迪生提供
Joy在片中與兩位專業男舞者YoungDeuk Kwon與Hyunik Lee合作，在1970年代曾是貯油庫的首爾文化公園熱情起舞。圖／迪生提供
TOD'S Tabs休閒鞋的鞋跟設有經典的豆豆橡膠粒，既保留品牌經典DNA，同時有具備滿滿運動風格。圖／迪生提供
TOD'S Tabs休閒鞋的鞋跟設有經典的豆豆橡膠粒，既保留品牌經典DNA，同時有具備滿滿運動風格。圖／迪生提供
TOD'S《In Our Shoes》特別創作計劃廣告第二章正式發表，這次拍攝地點選在首爾，並找來女子組合Red Velvet的Joy擔任主角。圖／迪生提供
TOD'S《In Our Shoes》特別創作計劃廣告第二章正式發表，這次拍攝地點選在首爾，並找來女子組合Red Velvet的Joy擔任主角。圖／迪生提供
TOD'S《In Our Shoes》特別創作計劃廣告第二章正式發表，這次拍攝地點選在首爾，並找來女子組合Red Velvet的Joy擔任主角。圖／迪生提供
TOD'S《In Our Shoes》特別創作計劃廣告第二章正式發表，這次拍攝地點選在首爾，並找來女子組合Red Velvet的Joy擔任主角。圖／迪生提供
TOD'S《In Our Shoes》特別創作計劃廣告第二章正式發表，這次拍攝地點選在首爾，並找來女子組合Red Velvet的Joy擔任主角。圖／迪生提供
TOD'S《In Our Shoes》特別創作計劃廣告第二章正式發表，這次拍攝地點選在首爾，並找來女子組合Red Velvet的Joy擔任主角。圖／迪生提供
Joy在片中與兩位專業男舞者YoungDeuk Kwon與Hyunik Lee合作，在1970年代曾是貯油庫的首爾文化公園熱情起舞。圖／迪生提供
Joy在片中與兩位專業男舞者YoungDeuk Kwon與Hyunik Lee合作，在1970年代曾是貯油庫的首爾文化公園熱情起舞。圖／迪生提供

首爾 疫情 廣告

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