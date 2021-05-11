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Red Velvet成員Joy絕美熱舞 魅惑入鏡TOD'S新廣告
去年底TOD'S推出背景選在紐約市的《In Our Shoes》特別創作計劃廣告，最近第二章正式發表，這次拍攝地點選在首爾，並找來女子組合Red Velvet的Joy擔任主角，透過快節奏的舞蹈和特寫鏡頭，展現肢體與鞋款完美配合的美感。
Joy在片中與兩位專業男舞者YoungDeuk Kwon與Hyunik Lee合作，在1970年代曾是貯油庫的首爾文化公園熱情起舞，以Joy的單人舞蹈開場，三人穿著TOD'S男女裝和Tabs休閒鞋，這款鞋的鞋跟設有經典的豆豆橡膠粒，既保留品牌經典DNA，同時有具備滿滿運動風格。
透過這支影片，除了可以一覽TOD'S男女裝和Tabs休閒鞋在動態下的迷人之處之外，拍攝背景也讓人可以飽覽首爾的天際景致，像是在許多韓劇中都曾出現的南山塔。在因為疫情久未出國的情況下，也讓人得以一解相思之情。
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