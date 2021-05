Red Velvet成員Joy絕美熱舞 魅惑入鏡TOD'S新廣告

去年底TOD'S推出背景選在紐約市的《In Our Shoes》特別創作計劃廣告,最近第二章正式發表,這次拍攝地點選在首爾,並找來女子組合Red Velvet的Joy擔任主角,透過快節奏的舞蹈和特寫鏡頭,展現肢體與鞋款完美配合的美感。

Joy在片中與兩位專業男舞者YoungDeuk Kwon與Hyunik Lee合作,在1970年代曾是貯油庫的首爾文化公園熱情起舞,以Joy的單人舞蹈開場,三人穿著TOD'S男女裝和Tabs休閒鞋,這款鞋的鞋跟設有經典的豆豆橡膠粒,既保留品牌經典DNA,同時有具備滿滿運動風格。