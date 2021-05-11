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BURBERRY童裝完全帥氣迷你版 FENDI女童溜冰鞋超炫

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
精品品牌推出春夏季新款童裝。圖／各品牌提供
精品品牌推出春夏季新款童裝。圖／各品牌提供

BURBERRY發表春夏2021童裝造型系列，延續男女裝系列，以新潮運動風為主，也運用TB字樣作為細節裝飾，FENDI童裝也以FF logo作為童裝的發表，而Stella McCartney則是用俏皮的刺繡來表現滑板、品牌字樣等圖案。

探索戶外自然是BURBERRY童裝的設計宗旨，包括風衣、透明輪廓大衣，都裝飾活潑的細節，例如短袖T恤，以英倫玫瑰印花來排列標誌的泰迪熊經典圖案，輕盈的連帽外套則是用對比飾帶、TB徽標交錯呈現；男童裝雙面兩用短板夾克背心，以義大利精紡格紋棉質製作，其中一面是典藏米色Vintage格紋，此外，另外推出玫瑰印花、TB貼花嬰兒禮盒，以及多用途Vintage格紋腰包，皆於BURBERRY台北101專門店獨家專賣。

Stella McCartney的Kids系列則是以壓印、刺繡來表現花卉、滑板、披薩等圖案，同時延續品牌對於永續發展的承諾，100%由環保物製成，包括有機棉花製作的針織衫，薄紗則是用回收聚酯纖維製成，女童、女嬰設計主題來自2021年春夏系列的自然逃避主義（natural escapism），以白色、奶油色和灰、粉等柔和色調創作，包括帥氣的喇叭褲和可愛的荷葉邊裙，男孩則是基本色調的海軍藍、白色和黑色為主。此外，FENDI的童裝也採用經典的FF logo圖樣設計，尤其是配件的溜冰鞋，以白色搭配經典棕黑色FF鞋帶，奢華搶眼。

Stella McCartney的Kids系列延續環保主題，以花卉刺繡裝飾女童裝。圖／Stella McCartney提供
Stella McCartney的Kids系列延續環保主題，以花卉刺繡裝飾女童裝。圖／Stella McCartney提供
BURBERRY童裝也有延伸自大人款式的PVC雨衣款式。圖／BURBERRY提供
BURBERRY童裝也有延伸自大人款式的PVC雨衣款式。圖／BURBERRY提供
BURBERRY於台北101專門店推出童裝系列。圖／BURBERRY提供
BURBERRY於台北101專門店推出童裝系列。圖／BURBERRY提供
BURBERRY童裝系列推出男、女裝風衣款式。圖／BURBERRY提供
BURBERRY童裝系列推出男、女裝風衣款式。圖／BURBERRY提供
Stella McCartney的男童裝系列以壓印來表現滑板、披薩等圖案。圖／Stella McCartney提供
Stella McCartney的男童裝系列以壓印來表現滑板、披薩等圖案。圖／Stella McCartney提供
Stella McCartney的Kids系列100%由環保織物製成。圖／Stella McCartney提供
Stella McCartney的Kids系列100%由環保織物製成。圖／Stella McCartney提供
BURBERRY男童裝延續品牌的運動風設計，簡約帥氣。圖／BURBERRY提供
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BURBERRY徽標印花輕盈連帽外套，13,900元。圖／取自BURBERRY官網
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FENDI推出童裝系列，溜冰鞋奢華搶眼。圖／取自FENDI官網
FENDI推出童裝系列，溜冰鞋奢華搶眼。圖／取自FENDI官網
BURBERRY蒙太奇印花棉質T恤，7,000元。圖／取自BURBERRY官網
BURBERRY蒙太奇印花棉質T恤，7,000元。圖／取自BURBERRY官網
Stella McCartney的女童裝以刺繡呈現品牌英文字母及花卉圖案。圖／Stella McCartney提供
Stella McCartney的女童裝以刺繡呈現品牌英文字母及花卉圖案。圖／Stella McCartney提供
英倫玫瑰是BURBERRY童裝設計元素之一。圖／BURBERRY提供
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品牌 義大利

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