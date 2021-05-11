BURBERRY童裝完全帥氣迷你版 FENDI女童溜冰鞋超炫

BURBERRY發表春夏2021童裝造型系列，延續男女裝系列，以新潮運動風為主，也運用TB字樣作為細節裝飾，FENDI童裝也以FF logo作為童裝的發表，而Stella McCartney則是用俏皮的刺繡來表現滑板、品牌字樣等圖案。

探索戶外自然是BURBERRY童裝的設計宗旨，包括風衣、透明輪廓大衣，都裝飾活潑的細節，例如短袖T恤，以英倫玫瑰印花來排列標誌的泰迪熊經典圖案，輕盈的連帽外套則是用對比飾帶、TB徽標交錯呈現；男童裝雙面兩用短板夾克背心，以義大利精紡格紋棉質製作，其中一面是典藏米色Vintage格紋，此外，另外推出玫瑰印花、TB貼花嬰兒禮盒，以及多用途Vintage格紋腰包，皆於BURBERRY台北101專門店獨家專賣。