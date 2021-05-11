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夏日身體肌膚保養首重「去角質」 SABON創造洗澡儀式感
時序過了立夏，天氣也轉為悶熱，身體容易出油，每天回到家，就想好好洗澡放鬆。夏日身體肌膚要保養，首重「去角質」，但去角質更要同時保濕，以光滑柔軟的肌膚，度過炎熱夏天。SABON呼應每天的身體洗凈儀式感，旗下最熱們的磨砂膏系列，從頭皮、臉部、身體、足部與唇部均有，其中PLV身體磨砂膏更是從2018年，被日本@COSME選入，2020年上市的臉部磨砂膏，也選入日本@COSME洗顏、去角質雙冠女王，從5月14日起，SABON也推出PLV身體磨砂膏珍藏版，更為生活增添儀式感。
SABON的身體磨砂膏，結合天然死海鹽與多種美肌植物油，死海鹽粒有多面切角，能溫和磨去老廢角質，並有21種天然礦物質組合，加強肌膚保溼度，搭配的植物油，去角質同時保濕，包括荷荷巴油、杏仁油、琉璃苣油與阿薩伊果油等，磨砂膏也能泡澡，使用後可搭配身體乳液、保濕潤膚霜等，加強保濕。
而用香味，更能創造儀式感，SABON身體磨砂膏有12種香味，其中PLV結合廣藿香、薰衣草、香蘭等，最能帶大家前往異國風情，也最受日本消費者的喜愛。還有各種如玫瑰、柑橘、香芒奇異果等香味。
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