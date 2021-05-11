蝦皮購物家居館全面升級！打造好眠空間限時下殺36折起

在高壓現代生活中，許多人都有睡眠品質不佳的困擾，除了尋求專業醫師的協助之外，提升睡眠品質也能從日常生活中著手。蝦皮購物即日起至5月30日於蝦皮家居推出「打造生活儀式感—好好睡一覺不難」活動，柔和色系寢具、質感香氛、家電等最低下殺36折起。蝦皮家居為了更精準解決消費者的需求進行市場調查，深入了解消費者的購物偏好後，將蝦皮家居全面升級，推出周周主題如防疫生活、輕鬆收納、美顏廚房、好眠空間等，方便消費者一鍵購足所需商品。

飲食、日常生活習慣，房間溫度、寢具、睡前放鬆等，都是打造良好睡眠環境的關鍵，蝦皮購物家居館即日起至5月30日推出「打造生活儀式感—好好睡一覺不難」主題，像是柔和色系的寢具有助營造輕鬆的寢室氛圍，蝦皮購物家居館推出「DON極簡生活寧靜藍純棉被套床包組」活動價2,000元有找，「棉床本舖60支100%天絲兩用被床組」下殺1,224元；再加上千元有找的「瑞典ＭAL溫暖木質調香氛蠟燭」、下殺67折的「韓國cocodor薰衣草擴香」，讓舒緩的香氣瀰漫室內。

原料為天然植物纖維的天絲寢具，不僅對環境友善，天絲透氣排濕的特性與柔順觸感，更有助於提升睡眠品質，蝦皮購物祭出「DON四件式天絲兩用被床包組」下殺74折、「床寢時光天絲床包組」破盤價550元。此外，蝦皮購物加碼祭出「Coway綠淨力立式空氣清淨機」流血價8,000元有找、「東元變頻冷氣」搭配節能補助折扣後只要16,300元、「LG變頻除濕機」特價2萬元有找，從空氣品質、濕度、溫度等多方著手，打造好眠空間。