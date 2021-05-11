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舒淇、范冰冰都愛 GZD「女神御用」高跟鞋怎麼穿都性感

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Giuseppe Zanotti的Harmony系列高跟涼鞋是女星造型寵兒。圖／Giuseppe Zanotti提供
Giuseppe Zanotti的Harmony系列高跟涼鞋是女星造型寵兒。圖／Giuseppe Zanotti提供

炎炎夏日即將到來，女星紛紛換上清爽性感的高跟涼鞋。受到90年代流行熱潮回歸的影響，細繫帶的涼鞋依舊是主流，最近包括范冰冰舒淇等女星都選擇同款或類似款的細繫帶高跟涼鞋，為整體穿搭注入又辣又時髦的細節魅力，簡直可說是「女神御用」款啊！

這幾位女星穿的鞋子都來自義大利搖滾鞋王Giuseppe Zanotti Design（簡稱GZD）旗下知名的Harmony系列，其中范冰冰、林心如、高圓圓、Angelababy、林映唯都選擇2021春夏系列的Harmony colorful，這款鞋用彩色水晶鑲在標誌性的三條銀色細繫帶上，華麗中不失俏皮活潑感。除了105mm的鞋跟之外，還有85mm和40mm粗跟及平底涼鞋款式可選擇。

而舒淇則是搶先穿上早秋系列的Harmony Plexi，這款鞋把三條細繫帶改以透明塑料製成，穿在腳上因為不同角度的光線反射效果不同，有時會有宛如赤足的性感，有時又有前衛個性風，可說是很百搭百變的一款鞋，透明的材質看起來也格外清爽。

林心如穿Harmony colorful鞋款。圖／Giuseppe Zanotti提供
林心如穿Harmony colorful鞋款。圖／Giuseppe Zanotti提供
春夏系列的Harmony colorful，用彩色水晶鑲在標誌性的三條銀色細繫帶上，華麗中不失俏皮活潑感，提供不同跟高選擇。圖／Giuseppe Zanotti提供
春夏系列的Harmony colorful，用彩色水晶鑲在標誌性的三條銀色細繫帶上，華麗中不失俏皮活潑感，提供不同跟高選擇。圖／Giuseppe Zanotti提供
高圓圓穿Harmony colorful鞋款。圖／Giuseppe Zanotti提供
高圓圓穿Harmony colorful鞋款。圖／Giuseppe Zanotti提供
Angelababy穿Harmony colorful鞋款。圖／Giuseppe Zanotti提供
Angelababy穿Harmony colorful鞋款。圖／Giuseppe Zanotti提供
春夏系列的Harmony colorful，用彩色水晶鑲在標誌性的三條銀色細繫帶上，華麗中不失俏皮活潑感，提供不同跟高選擇。圖／Giuseppe Zanotti提供
春夏系列的Harmony colorful，用彩色水晶鑲在標誌性的三條銀色細繫帶上，華麗中不失俏皮活潑感，提供不同跟高選擇。圖／Giuseppe Zanotti提供
春夏系列的Harmony colorful，用彩色水晶鑲在標誌性的三條銀色細繫帶上，華麗中不失俏皮活潑感，提供不同跟高選擇。圖／Giuseppe Zanotti提供
春夏系列的Harmony colorful，用彩色水晶鑲在標誌性的三條銀色細繫帶上，華麗中不失俏皮活潑感，提供不同跟高選擇。圖／Giuseppe Zanotti提供
林心如穿Harmony colorful鞋款。圖／Giuseppe Zanotti提供
林心如穿Harmony colorful鞋款。圖／Giuseppe Zanotti提供
春夏系列的Harmony colorful，用彩色水晶鑲在標誌性的三條銀色細繫帶上，華麗中不失俏皮活潑感，提供不同跟高選擇。圖／Giuseppe Zanotti提供
春夏系列的Harmony colorful，用彩色水晶鑲在標誌性的三條銀色細繫帶上，華麗中不失俏皮活潑感，提供不同跟高選擇。圖／Giuseppe Zanotti提供
舒淇穿的早秋系列Harmony Plexi，把三條細繫帶改以透明塑料製成，穿在腳上因為不同角度的光線反射效果不同，有時會有宛如赤足的性感，有時又有前衛個性風。圖／Giuseppe Zanotti提供
舒淇穿的早秋系列Harmony Plexi，把三條細繫帶改以透明塑料製成，穿在腳上因為不同角度的光線反射效果不同，有時會有宛如赤足的性感，有時又有前衛個性風。圖／Giuseppe Zanotti提供
舒淇搶先穿上早秋系列的Harmony Plexi。圖／Giuseppe Zanotti提供
舒淇搶先穿上早秋系列的Harmony Plexi。圖／Giuseppe Zanotti提供
舒淇搶先穿上早秋系列的Harmony Plexi鞋款。圖／Giuseppe Zanotti提供
舒淇搶先穿上早秋系列的Harmony Plexi鞋款。圖／Giuseppe Zanotti提供
林映唯穿Harmony colorful鞋款。圖／Giuseppe Zanotti提供
林映唯穿Harmony colorful鞋款。圖／Giuseppe Zanotti提供
范冰冰穿Harmony colorful鞋款。圖／Giuseppe Zanotti提供穿Harmony colorful鞋款。圖／Giuseppe Zanotti提供
范冰冰穿Harmony colorful鞋款。圖／Giuseppe Zanotti提供穿Harmony colorful鞋款。圖／Giuseppe Zanotti提供

義大利 舒淇 范冰冰

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