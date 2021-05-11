舒淇、范冰冰都愛 GZD「女神御用」高跟鞋怎麼穿都性感
炎炎夏日即將到來，女星紛紛換上清爽性感的高跟涼鞋。受到90年代流行熱潮回歸的影響，細繫帶的涼鞋依舊是主流，最近包括范冰冰、舒淇等女星都選擇同款或類似款的細繫帶高跟涼鞋，為整體穿搭注入又辣又時髦的細節魅力，簡直可說是「女神御用」款啊！
這幾位女星穿的鞋子都來自義大利搖滾鞋王Giuseppe Zanotti Design（簡稱GZD）旗下知名的Harmony系列，其中范冰冰、林心如、高圓圓、Angelababy、林映唯都選擇2021春夏系列的Harmony colorful，這款鞋用彩色水晶鑲在標誌性的三條銀色細繫帶上，華麗中不失俏皮活潑感。除了105mm的鞋跟之外，還有85mm和40mm粗跟及平底涼鞋款式可選擇。
而舒淇則是搶先穿上早秋系列的Harmony Plexi，這款鞋把三條細繫帶改以透明塑料製成，穿在腳上因為不同角度的光線反射效果不同，有時會有宛如赤足的性感，有時又有前衛個性風，可說是很百搭百變的一款鞋，透明的材質看起來也格外清爽。
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