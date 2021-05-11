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現賺110！辻利茶舗「買拿鐵送霜淇淋」 5月壽星再加碼

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
辻利茶舗快閃推出「抹茶芒果蕨餅奶酪」、「初夏抹芒百匯」。圖／辻利茶舗提供
辻利茶舗快閃推出「抹茶芒果蕨餅奶酪」、「初夏抹芒百匯」。圖／辻利茶舗提供

來自日本的百年抹茶品牌「辻利茶舗」將於5月14日起，限時快閃回歸忠孝SOGO百貨。除了「抹茶芒果蕨餅奶酪」、「初夏抹芒百匯」等獨家新品之外，還有辻利人氣抹茶蛋糕三重奏再度登場。另外開幕還推出「買拿鐵送霜淇淋」，以及壽星專屬優惠、滿額送刮刮卡等不同優惠。

隨著調整營運策略，辻利茶舗目前多以快閃店型態，於全台各地登場，提供不同的特色產品與優惠。本次將於5月14日至5月28日期間快閃忠孝SOGO百貨，現場並設置有「宇治平等院」的打卡牆元素，增添品嚐抹茶時的日系氛圍。針對此次活動，全新推出「抹茶芒果蕨餅奶酪」，使用石臼研磨抹茶粉製成手工蕨餅，有著軟嫩口感與新清茶香，堆疊鮮奶酪後淋上微酸微甜的特製芒果醬，一口品嘗層次風味，每份90元，購買3個以上可享79折優惠。

另一款「初夏抹芒百匯」同樣以抹茶蕨餅與鮮奶酪襯底，擠上招牌抹茶霜淇淋，再淋上酸甜芒果醬，點綴些許金箔增添夏日微奢華感，每日限量供應，每份130元。此外，快閃店獨賣商品「辻利人氣抹茶蛋糕三重奏」也再度登場，內含2片辻利濃茶卷、2片抹茶生乳酪蛋糕與1顆3吋青檸抹茶塔，原價780元，快閃價680元。

為慶祝快閃店登場，5月14日至5月16日中午12點起，凡購買「辻利抹茶拿鐵」就送「辻利抹茶霜淇淋」，原價250元，優惠價140元，每人限購乙組，每日限量100組。因創辦人辻利右衛門生日為5月24日，當天中午12點至晚上8點間，5月份壽星只要出示可證明生日之證件，即可享買「辻利抹茶拿鐵／輕抹茶」送「辻利抹茶霜淇淋」，原價240～250元，優惠價130～140元，每位壽星限參加活動乙次與限購1組。另外單筆消費滿200元，可獲得刮刮卡，最大獎可享「飲品買1送1」，中獎率100%，限量1,000張。

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