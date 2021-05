唐志中和老婆歡慶結婚十週年 一家五口甜蜜婚紗照曝光

男星唐志中(Jason)和老婆小咪結婚以來經常在節目和社群平台上分享婚姻和親子生活,最近他們歡慶結婚滿十週年,為了這個俗稱「錫婚」的重要時刻,特別拍攝了全家福留念,穿上LinLi Boutique打造的禮服,浪漫溫馨的畫面傳遞甜甜的幸福感。

雖然已是三個孩子的媽,小咪身材依舊保持得很好,平常也樂於和網友分享美容保養、穿搭、健身等資訊。這次她在全家福照中身穿LinLi Boutique的莫蘭迪藍色輕紗禮服,蓬鬆紗裙宛如迪士尼灰姑娘造型再現,兩個女兒香香、蜜蜜也穿上LinLi Boutique最新推出的mini高訂款浮誇小禮服呼應媽媽的一身隆重,一藍一白的和諧柔美色系充滿夢幻氣息。而兒子登登和老公Jason則是以全黑的西裝套裝展現俐落帥氣,其中一組照片母子的甜蜜互動更是超可愛!

被問到維持婚姻的秘訣,Jason表示「老婆開心是不二法門」,可說是完美標準答案。今年他還特別安排了小旅行讓夫妻倆重溫戀愛時光,體貼又寵妻。