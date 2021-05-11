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唐志中和老婆歡慶結婚十週年 一家五口甜蜜婚紗照曝光
男星唐志中（Jason）和老婆小咪結婚以來經常在節目和社群平台上分享婚姻和親子生活，最近他們歡慶結婚滿十週年，為了這個俗稱「錫婚」的重要時刻，特別拍攝了全家福留念，穿上LinLi Boutique打造的禮服，浪漫溫馨的畫面傳遞甜甜的幸福感。
雖然已是三個孩子的媽，小咪身材依舊保持得很好，平常也樂於和網友分享美容保養、穿搭、健身等資訊。這次她在全家福照中身穿LinLi Boutique的莫蘭迪藍色輕紗禮服，蓬鬆紗裙宛如迪士尼灰姑娘造型再現，兩個女兒香香、蜜蜜也穿上LinLi Boutique最新推出的mini高訂款浮誇小禮服呼應媽媽的一身隆重，一藍一白的和諧柔美色系充滿夢幻氣息。而兒子登登和老公Jason則是以全黑的西裝套裝展現俐落帥氣，其中一組照片母子的甜蜜互動更是超可愛！
被問到維持婚姻的秘訣，Jason表示「老婆開心是不二法門」，可說是完美標準答案。今年他還特別安排了小旅行讓夫妻倆重溫戀愛時光，體貼又寵妻。
此外，LinLi Boutique日前也發布了全新高訂系列禮服，延續前一季的「希望」，這次以「Love is in the air! 」為設計主題，有別於以往將白紗作為系列主打，改以透過晚禮服詮釋各種詩意的愛情，用斑斕的色調和浪漫的姿態詮釋高訂禮服的設計之美，並以細蔥紗、提花錦緞、天然鳥羽等異材質交互應用，透過立體剪裁和馬甲設計讓華服輕擁著女性曲線玲瓏的身軀。設計師更以紅、粉、白三種不同顏色的「月季花」為繆思，展現愛情的多種姿態。
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