快訊

六例本土感染源不明 防疫專家黃立民：已是多點爆發

澎湖防疫升級！賴峰偉：花火節6月8日前場次暫停

聽新聞
test
0:00 / 0:00

唐志中和老婆歡慶結婚十週年 一家五口甜蜜婚紗照曝光

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
男星唐志中（Jason）和老婆小咪慶祝結婚十週年，帶三個還子一起拍攝全家福。圖／LinLi Boutique提供
男星唐志中（Jason）和老婆小咪慶祝結婚十週年，帶三個還子一起拍攝全家福。圖／LinLi Boutique提供

男星唐志中（Jason）和老婆小咪結婚以來經常在節目和社群平台上分享婚姻和親子生活，最近他們歡慶結婚滿十週年，為了這個俗稱「錫婚」的重要時刻，特別拍攝了全家福留念，穿上LinLi Boutique打造的禮服，浪漫溫馨的畫面傳遞甜甜的幸福感。

雖然已是三個孩子的媽，小咪身材依舊保持得很好，平常也樂於和網友分享美容保養、穿搭、健身等資訊。這次她在全家福照中身穿LinLi Boutique的莫蘭迪藍色輕紗禮服，蓬鬆紗裙宛如迪士尼灰姑娘造型再現，兩個女兒香香、蜜蜜也穿上LinLi Boutique最新推出的mini高訂款浮誇小禮服呼應媽媽的一身隆重，一藍一白的和諧柔美色系充滿夢幻氣息。而兒子登登和老公Jason則是以全黑的西裝套裝展現俐落帥氣，其中一組照片母子的甜蜜互動更是超可愛！

被問到維持婚姻的秘訣，Jason表示「老婆開心是不二法門」，可說是完美標準答案。今年他還特別安排了小旅行讓夫妻倆重溫戀愛時光，體貼又寵妻。

此外，LinLi Boutique日前也發布了全新高訂系列禮服，延續前一季的「希望」，這次以「Love is in the air! 」為設計主題，有別於以往將白紗作為系列主打，改以透過晚禮服詮釋各種詩意的愛情，用斑斕的色調和浪漫的姿態詮釋高訂禮服的設計之美，並以細蔥紗、提花錦緞、天然鳥羽等異材質交互應用，透過立體剪裁和馬甲設計讓華服輕擁著女性曲線玲瓏的身軀。設計師更以紅、粉、白三種不同顏色的「月季花」為繆思，展現愛情的多種姿態。

男星唐志中（Jason）和老婆小咪慶祝結婚十週年，帶三個還子一起拍攝全家福。圖／LinLi Boutique提供
男星唐志中（Jason）和老婆小咪慶祝結婚十週年，帶三個還子一起拍攝全家福。圖／LinLi Boutique提供
LinLi Boutique日前也發布了全新高訂系列禮服，這次以「Love is in the air! 」為設計主題。圖／LinLi Boutique提供
LinLi Boutique日前也發布了全新高訂系列禮服，這次以「Love is in the air! 」為設計主題。圖／LinLi Boutique提供
男星唐志中（Jason）和老婆小咪慶祝結婚十週年，帶三個還子一起拍攝全家福。圖／LinLi Boutique提供
男星唐志中（Jason）和老婆小咪慶祝結婚十週年，帶三個還子一起拍攝全家福。圖／LinLi Boutique提供
男星唐志中（Jason）和老婆小咪慶祝結婚十週年，帶三個還子一起拍攝全家福。圖／LinLi Boutique提供
男星唐志中（Jason）和老婆小咪慶祝結婚十週年，帶三個還子一起拍攝全家福。圖／LinLi Boutique提供
LinLi Boutique日前也發布了全新高訂系列禮服，這次以「Love is in the air! 」為設計主題。圖／LinLi Boutique提供
LinLi Boutique日前也發布了全新高訂系列禮服，這次以「Love is in the air! 」為設計主題。圖／LinLi Boutique提供
LinLi Boutique日前也發布了全新高訂系列禮服，這次以「Love is in the air! 」為設計主題。圖／LinLi Boutique提供
LinLi Boutique日前也發布了全新高訂系列禮服，這次以「Love is in the air! 」為設計主題。圖／LinLi Boutique提供
男星唐志中（Jason）和老婆小咪慶祝結婚十週年，帶三個還子一起拍攝全家福。圖／LinLi Boutique提供
男星唐志中（Jason）和老婆小咪慶祝結婚十週年，帶三個還子一起拍攝全家福。圖／LinLi Boutique提供
LinLi Boutique日前也發布了全新高訂系列禮服，這次以「Love is in the air! 」為設計主題。圖／LinLi Boutique提供
LinLi Boutique日前也發布了全新高訂系列禮服，這次以「Love is in the air! 」為設計主題。圖／LinLi Boutique提供
LinLi Boutique日前也發布了全新高訂系列禮服，這次以「Love is in the air! 」為設計主題。圖／LinLi Boutique提供
LinLi Boutique日前也發布了全新高訂系列禮服，這次以「Love is in the air! 」為設計主題。圖／LinLi Boutique提供
男星唐志中（Jason）和老婆小咪慶祝結婚十週年，帶三個還子一起拍攝全家福。圖／LinLi Boutique提供
男星唐志中（Jason）和老婆小咪慶祝結婚十週年，帶三個還子一起拍攝全家福。圖／LinLi Boutique提供

婚姻 結婚

延伸閱讀

納豆結婚了？！曝光婚紗照網見真相驚呆了！

瘦下65公斤，她淚眼重拍婚紗照：原來，當漂亮的新娘，是這樣的感覺

大小S的主播表妹嫁了 婚紗照閃瞎眾人

分手又復合被求婚3年 林逸欣曬美乳婚紗照嫁了

相關新聞

疫情升級 KLOOK宣布：預定行程可免費退訂或改期

中央疫情指揮中心今日宣佈，即日起至6月8日將提升疫情警戒至第二級。為維護用戶的權益與安全，KLOOK今日宣布，已預訂20...

醫護人員「摩斯咖啡買1送1」！SUBWAY吃堡抽演唱會門票

連鎖潛艇堡「SUBWAY」自即日起至6月10日期間，推出「買堡抽演唱會門票」的優惠活動，只要購買指定口味潛艇堡套餐，就有...

G-SHOCK人氣表款再進化 升級鈦合金、電鍍幻彩好吸睛

Casio旗下的G-SHOCK自2018年推出第一款全金屬材質的ＤDW-5000腕表，就引起消費者熱烈迴響，形成一表難求...

干貝花雕雞、川味牛肉！老媽拌麵2款新口味登場

以拌麵為主的「老媽拌麵」，即日起將品牌升級為「老媽家」。未來除了提供老媽拌麵料理之外，預計還會推出不同類型的產品，甚至會...

Red Velvet成員Joy絕美熱舞 魅惑入鏡TOD'S新廣告

去年底TOD'S推出背景選在紐約市的《In Our Shoes》特別創作計劃廣告，最近第二章正式發表，這次拍攝地點選在首...

最新！ICA世界巧克力大賽摘9獎 妮娜巧克力驚艷全場

有「巧克力界奧斯卡」之稱的「2020-21世界巧克力大賽」（International Chocolate Awards, ICA）全球總決賽於昨(10日)晚間22:00舉行頒獎典禮，台灣巧克力再度征服國際評審味蕾，一舉拿下諸多大獎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。