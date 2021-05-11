真要進軍演藝圈？哈利王子攜手歐普拉打造Apple TV+紀錄片影集

脫離英國皇室的哈利王子生活好忙碌，但這次他不當受訪對象，而是化身製作人與歐普拉合力打造全新紀錄片影集《你看不見的我》登陸Apple TV+，從現代人常見卻怯於面對的「心理健康問題」切入，呼籲大眾敞開心扉攜手面對內心抑鬱、憂鬱與焦慮的感受。5月21日起由歐普拉與哈利王子攜手於Apple TV+獨家播出。

Apple TV+全新紀錄片影集《你看不見的我》中，歐普拉和哈利王子將透過來自世界各地的真實故事，不分文化、年齡、性別和社會政經地位，探討與強調正視自我心理健康的重要性。節目由女神卡卡和馬刺隊得分後衛「龍王」達內爾拉開序幕，以自身經驗分享亮麗生活背後飽受抑鬱、憂鬱和焦慮苦惱的真實面貌。

對於全新節目的宗旨和定調，歐普拉表示：「在人人都為疫情受困的此刻，正是合力發揮智慧、同情心和真誠，將精神病正名化的最佳時刻。」哈利王子也以自身故事回應：「儘管在不同的環境中成長與生活，但我們所感受到的煎熬、痛楚和悲傷卻是一樣的。」面對心理不舒服的「正常」感受，呼籲大家能放下臆測的習慣，以同理心嘗試理解，同時對生活重燃熱情與希望。