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史上第一次！LV和F1摩納哥大獎賽合作打造冠軍獎盃硬箱
擅長打造各式獎盃訂製箱款的路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV），與一級方程式賽車摩納哥大獎賽（Formula 1 Grand Prix de Monaco 2021）首度合作，製造官方獎盃硬箱，為獎盃訂製箱歷程再創新作。
自1929開賽的一級方程式賽車摩納哥大獎賽，將於今年5月20日至5月23日在摩納哥賽道進行，路易威登和摩納哥汽車俱樂部（ACM）宣布結盟，首度推出官方獎盃硬箱，由品牌巴黎郊外的Asnières工坊手工製作，呈現路易威登傳統工藝，並從今年歡慶第78屆的一級方程式賽車摩納哥大獎賽汲取靈感，以紅色線條代表「勝利」的V字、鑲上白邊，經典Monogram帆布則運用摩納哥國旗的紅色襯托，屆時獎盃將在5月23日頒給一級方程式賽車摩納哥大獎賽的勝利者。
由摩納哥汽車俱樂部主辦、亞伯特二世親王贊助的一級方程式賽車摩納哥大獎賽，是全球最多觀眾的盛事之一，歷年也締造了許多傳奇冠軍人物，路易威登董事長兼執行長Michael Burke表示，很驕傲能夠和冠軍們同行、有所聯繫，共同寫下勝利篇章；摩納哥汽車俱樂部總裁Michel Boeri則幽默地說，「頒給一級方程式賽車摩納哥大獎賽優勝者的路易威登獎盃硬箱，就像是獎盃的『頭等艙』旅行。」
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