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宜蘭唯一「60道粵菜港點吃到飽」！長榮鳳凰新餐廳開幕

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
鳳凰軒有超過60道粵菜港點吃到飽。圖／長榮鳳凰酒店(礁溪)提供
鳳凰軒有超過60道粵菜港點吃到飽。圖／長榮鳳凰酒店(礁溪)提供

長榮鳳凰酒店(礁溪)全新開幕的中餐廳「鳳凰軒」，是宜蘭第一間、也是唯一提供粵菜、港點吃到飽的酒店，結合粵式酒樓與港式茶餐廳料理，包括經典港式點心、道地的粥粉糖水、口味鮮香的粵菜等，通通無限量供應；此外，加上館內的桂冠自助餐廳及煙波亭火鍋，共有3間吃到飽的餐廳，也成為國際觀光飯店的首例。

長榮鳳凰酒店表示，宜蘭地區的美食以小吃為主，少有道地的港式料理餐廳，且多數觀光區飯店的餐飲主要服務對象是住客，外客佔比少，鳳凰軒除了讓整體住房體驗更加分，也提供宜蘭在地人更多元的用餐選擇。

新開幕的鳳凰軒一口氣推出超過60道菜色無限續點，菜單內容包含燒臘、熱炒、港點、主食、湯品、糖水等，像是「冰火菠蘿油」、「花生西多士」、「咖哩魚蛋粉」、「凍檸檬可樂」等街頭茶餐廳常見菜色，以及熱門點心類「腸粉」、「燒賣」、「鮮蝦腐皮捲」，還有「避風塘炒蟹」、「芥藍炒牛肉」等經典粵菜，也全數入列。

配合新餐廳開幕，長榮鳳凰酒店推出「美食放題x3」一泊三食住房專案，每房9,999元，可在入住當天的午、晚餐與隔天早、午與晚餐的5個餐期中，任選3個餐期、在3個吃到飽的餐廳享受美食。

業者推薦，可選擇入住日享用桂冠自助晚餐，隔日睡到自然醒再退房，享用鳳凰軒午餐，下午使用館內千坪SPA水療和多樣休閒設施，再到煙波亭火鍋吃晚餐，一趟溫泉小旅行可以品嘗到截然不同類型的美食。

鳳凰軒

午餐時段：11:30~14:30(最後進場時間13:00)

晚餐時段：17:30~21:30(最後進場時間20:00)

用餐時間：90分鐘無限供應吃到飽

用餐費用：每人880+10%元、兒童7~12歲每人400+10%元

茶餐廳必點的豬扒撈丁，在鳳凰軒也能吃得到。圖／長榮鳳凰酒店(礁溪)提供
茶餐廳必點的豬扒撈丁，在鳳凰軒也能吃得到。圖／長榮鳳凰酒店(礁溪)提供
鳳凰軒全新改裝。圖／長榮鳳凰酒店(礁溪)提供
鳳凰軒全新改裝。圖／長榮鳳凰酒店(礁溪)提供

吃到飽 酒店

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