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路易莎咖啡開進萬華老街區！東園門市5/14前全飲品8折

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
路易莎萬華東園門市承襲老台北歷史地標，偌大的女神標誌照亮艋舺老街區。圖／路易莎提供
路易莎萬華東園門市承襲老台北歷史地標，偌大的女神標誌照亮艋舺老街區。圖／路易莎提供

路易莎咖啡自推廣「全方位生活門市」概念以來，拓點方向也特別關注在地文化，以打造「有在地溫度的門市」為目標。路易莎最新萬華東園門市今日開幕，坐落在台北市東園街與德昌街交會的舊英吉利鐘錶眼鏡行店址，承襲了無數老台北人記憶中的60年老地標，可以喝杯咖啡、細品老台北。新門市也自即日起至5/14推出開幕慶，全飲品8折優惠。

路易莎接手英吉利鐘錶眼鏡行，採用「現代輕歐風設計」翻新注入新時代風貌，這間門市也有別於過往設計，靈感源於古希臘、羅馬的古典主義，強調追求完美和永恆的價值，以結構單純、平衡，以及比例和諧的設計精神，略帶古樸的暗灰色調搭配現代感的幾何線條，將古典建築柱式華麗細緻的大樑大柱融入室內浮雕中。

身處嶄新舒適的現代咖啡館，望向走過半百的傳統老街區，新舊交錯、衝突卻不失和諧的美感。

門市資訊：

萬華東園門市

電話：02-2305-6613

地址：台北市萬華區東園街106號

營業時間/周一至周日07:00~21:00

路易莎萬華東園門市設計融合古典與現代之美。圖／路易莎提供
路易莎萬華東園門市設計融合古典與現代之美。圖／路易莎提供
路易莎萬華東園門市為老街區注入新美學。圖／路易莎提供
路易莎萬華東園門市為老街區注入新美學。圖／路易莎提供

咖啡館 路易莎

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