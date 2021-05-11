太妍登時尚雜誌封面！鎖骨電眼配Qeelin珠寶 性感雙炸裂

韓團女星、少女時代隊長太妍（Taeyeon）近日跨屆擔任「驚人的星期六」，不僅大秀熱舞、長腿引發網友討論，事實上太妍日前更拍攝四月號香港雜誌「Legend」封面，以單邊不對稱黃色洋裝露出性感鎖骨，再搭配空靈風格的葫蘆造型珠寶鑽石耳環、項鍊，性感炸裂。

在雜誌封面專題中，太妍變化多套穿搭造型，時而荷葉邊領口的棉麻材質高領洋裝，展現清新脫俗的民族風情，時而綁上馬尾、高筒靴和短褲，展現俏皮鄰家女孩的青春活力。但最搶眼的一套莫過於一套不對稱、單邊的黃色洋裝，太妍時而襯上一朵超大造型花瓣，時而搭配了Qeelin的Wulu系列白金鑽石耳環與項鍊，搭配迷人電眼和鎖骨，性感雙倍炸裂！