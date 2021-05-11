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太妍登時尚雜誌封面！鎖骨電眼配Qeelin珠寶 性感雙炸裂

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Wulu系列珠寶取簡單的造型呈現線條與幾何美感，最新系列再融入剪影的穿透視覺。圖 / Qeelin提供（合成圖）。
Wulu系列珠寶取簡單的造型呈現線條與幾何美感，最新系列再融入剪影的穿透視覺。圖 / Qeelin提供（合成圖）。

韓團女星、少女時代隊長太妍（Taeyeon）近日跨屆擔任「驚人的星期六」，不僅大秀熱舞、長腿引發網友討論，事實上太妍日前更拍攝四月號香港雜誌「Legend」封面，以單邊不對稱黃色洋裝露出性感鎖骨，再搭配空靈風格的葫蘆造型珠寶鑽石耳環、項鍊，性感炸裂。

在雜誌封面專題中，太妍變化多套穿搭造型，時而荷葉邊領口的棉麻材質高領洋裝，展現清新脫俗的民族風情，時而綁上馬尾、高筒靴和短褲，展現俏皮鄰家女孩的青春活力。但最搶眼的一套莫過於一套不對稱、單邊的黃色洋裝，太妍時而襯上一朵超大造型花瓣，時而搭配了Qeelin的Wulu系列白金鑽石耳環與項鍊，搭配迷人電眼和鎖骨，性感雙倍炸裂！

由東方珠寶品牌Qeelin所設計的Wulu系列珠寶，取東方元素中的葫蘆為靈感，將葫蘆以大件、鏤空只取線條的形式呈現。帶來誇張、幾何線條強烈的結構之美。最新延伸再結合源自陝西的剪紙藝術，透過鏤空的紅瑪瑙，讓光線自由流通，帶來通透、貫穿的視覺之美。

Qeelin Wulu系列18K白金鑲鑽耳環，41萬7,000元。圖 / Qeelin提供。
Qeelin Wulu系列18K白金鑲鑽耳環，41萬7,000元。圖 / Qeelin提供。
太妍在雜誌拍攝時時而綁上馬尾、高筒靴和短褲，展現鄰家女孩活力。圖 / 翻攝自ig ＠taeyeon_ss。
太妍在雜誌拍攝時時而綁上馬尾、高筒靴和短褲，展現鄰家女孩活力。圖 / 翻攝自ig ＠taeyeon_ss。
太妍登上香港雜誌封面，電眼加鎖骨、性感雙炸裂。圖 / Qeelin提供。
太妍登上香港雜誌封面，電眼加鎖骨、性感雙炸裂。圖 / Qeelin提供。
少女時代隊長太妍（Taeyeon）近日跨屆擔任「驚人的星期六」，成網路熱門話題。圖 / 翻攝自ig ＠taeyeon_ss。
少女時代隊長太妍（Taeyeon）近日跨屆擔任「驚人的星期六」，成網路熱門話題。圖 / 翻攝自ig ＠taeyeon_ss。
Qeelin Yu Yi系列18K玫瑰金鑽石大型吊墜，27萬4,000元。圖 / Qeelin提供。
Qeelin Yu Yi系列18K玫瑰金鑽石大型吊墜，27萬4,000元。圖 / Qeelin提供。

珠寶 鑽石 太妍

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