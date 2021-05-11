2021「創意粽」搶鮮報到！鴨腿、黑鮪、麻油雞腿全打包

時序飛轉，又到了端午選粽的時節。今年的創意粽相較往年，有更大突破，整隻鴨腿、麻油雞腿，甚至是時令黑鮪全都霸氣入料；此外，跨界聯盟也更有新意，像是香格里拉台北遠東與頂級干邑軒尼詩聯名禮袋，台北美福則首度攜手嘉義名店林聰明沙鍋魚頭推限量聯名粽。

六福旅遊集團今年推出3款端午粽禮組，其中的「六福龍粽臻選」禮盒，由台北六福萬怡酒店的粵亮廣式料理主廚親製，整隻宜蘭豪野鴨功夫腿霸氣入粽，米飯拌以特製XO醬，再搭整顆鮑魚及冬菇、鴨蛋黃、蝦米等佐料，手持鴨腿豪邁大口吃粽，相當獨特。集團旗下的六福客棧，也與花蓮市農會合作推出「寶島豐味」端午粽禮系列，例如以有機銀川白糯米，以純手工古法製成紅豆粽、芋泥粽等，健康與美味兼得。

凱撒飯店連鎖旗下3家飯店聯手推出的「五福飄香慶端午」禮盒，也跳脫傳統肉粽框架，以今年主打的「旗艦黑鮪海鮮粽」為例，主廚首次嘗試將魚肉入粽，特選油脂豐富的黑鮪魚肚，搭配帆立貝、小卷、赤尾蝦及日式昆布等，

黑鮪魚肚需先醃再裹以黑胡椒及麵粉、以小火煎至半熟再入餡，蒸後海味鮮美濃郁；另有「秘傳麻油雞粽」，以台灣懷舊古早味「麻油雞飯」改良入粽，入口帶些微薑香回甘，養顏補氣。

端午時值仲夏，台南晶英酒店除了一系列豪華餡料粽品，也有老饕指定款「麻油雞腿粽」，以及新品少女系甜味粽夏動物園等。為增加過節樂趣，主廚以麻糬Q彈搭配抹茶、芒果、乳酸、奶茶等6種內餡，造型呆萌超可愛。此外，另與在地廣富號帆布行聯手推出「晶霸粽香福袋」，提袋選用獨特孔雀藍，展現夏天的活潑氣息。

跨界話題還有香格里拉台北遠東飯店首度與頂級干邑品牌軒尼詩攜手打造的「 X.O軒尼詩核桃地瓜粽」，採用台農57號金黃地瓜，以3:1的比例帶出酒香，再以焦糖包裹紫米外表，口感鬆軟、香氣十足，還勾出一縷堅果風味，此款納入限量100組的「香傳極品禮袋」。向來搶手的遠東飯店禮袋，今年有4款設計，例如「豪華粽情禮袋」選以Pantone 2021年度代表色「亮麗黃」為主色，點綴「極致灰」牡丹花卉圖騰，高雅大方。