不怕買到假貨了！Ray-Ban打擊山寨業者力推認證機制

擁有高知度且歷史悠久的雷朋Ray-Ban，為了捍衛商業利益，並打擊山寨業者，推出「CRP認證店家」機制，讓消費者不用怕買到假貨，還提供兩年保固。

品牌誕生超過80年的Ray-Ban憑藉著在多部電影中出現，成為了「帥氣太陽眼鏡」的代名詞，但也是全球最多山寨業者仿冒的品牌之一，其中又以經典飛官眼鏡Aviator為大宗。因此，Ray-Ban為區別非官方通路流通的商品，即日起全面推行「CRP認證店家」，提供消費者每季最新鏡款與兩年完整保固。消費者可藉由店面上的分級貼紙認明「CRP認證店家」，就能享有安心正貨保證。此外，Ray-Ban在這季也自Aviator款延伸打造Jack新系列融合多邊六角形與圓形金屬框，顯現稜角分明又不失光滑的和諧感，勢必又將成為下一個世代的經典。

為慶祝溥儀眼鏡20周年，GUCCI特別打造獨家訂製款17,800元。 圖／Luxottica提供

為了怕買到假貨，消費者除了不要買來路不明的商品之外，到有信譽的店家購物也是保障自己權益方式。如同經營20年的溥儀眼鏡（PUYI）就以高端品牌和設計師眼鏡為主，近期GUCCI還為其打造獨家限定紀念太陽眼鏡，說明雙品牌的合作情誼。這一款超大方框形太陽眼鏡是GUCCI為了溥儀20周年而生，採用了粉紅色鏡片與琺瑯飾面的象牙白色鏡臂，鏡臂內側還刻有「PUYI Exclusive」字樣，並鑲有招牌金屬馬銜扣。GUCCI還為獨家配色眼鏡訂製特大版紫色金絲絨紀念禮盒，亦印製「PUYI Exclusive」字樣，並以孔雀綠色眼鏡盒搭配。