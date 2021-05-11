才隔兩周好市多又出包！ 兩千多公斤酪梨遭退運

好市多的酪梨又出包！兩周前好市多自美國進口的酪梨才因為驗出鎘超標被退運，衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格名單中，又有兩批好市多進口的酪梨出現鎘超標的問題，全數兩千多公斤，全遭退運或銷毀。

食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，共21項產品不合格，包括美國的鮮蘋果、酪梨、中國大陸的紅棗等驗出農藥殘留含量、重金屬超標等問題。

其中，兩周前好市多自美國進口的「INDEX FRESH」酪梨才驗出鎘超標，但今天包括「INDEX FRESH」和「MISSION」兩個品牌又再度驗出鎘超標。

依據「食品中汙染物質及毒素衛生標準」限量標準，鎘含量為每公斤0.05毫克。其中，「INDEX FRESH」990公斤和「MISSION」1423.8公斤，分別檢出鎘含量每公斤有0.19毫克及每公斤有0.06毫克，全數都得依規定退運或銷毀。

由於重金屬超標主要是和種植環境有關，食藥署北區管理中心副主任林旭陽表示，好市多已在六個月內查出四次同產地同號列的產品出狀況，因此除了提高查驗到逐批查驗外，好市多也須向食藥署提出報告說明。據了解好市多目前已請美國供應商，向農家進行了解，為何一直出現重金屬超標的問題。

除了酪梨外，本次不合格名單也出現「德果貿易有限公司」和「文萊有機科技股份有限公司」自美國進口的鮮蘋果農藥超標，共3萬9788公斤，全數得退運銷毀。

林旭陽說，雖然是不同廠商進口，但因為同產地、同號列的產品已多次驗到不合格的情形，因此食藥署也將相關產品的查驗率調升到20%至50％。