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「A-Lin宇宙」現蹤 首週都會寂寞歌單揭曉

聯合新聞網 / 聯合數位文創
圖／众悅娛樂提供
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天生歌姬A-Lin上週（7.8.9日）引爆首週《Romadiw》一起來唱歌 演唱會，展開為期3週一連10場的零距離壯遊！

「Romadiw」是A-Lin取自阿美族語，「一起來唱歌」的意思，「也是我開唱的初衷！」在有別於《Passenger 旅．課》的巨蛋級巡演後，A-Lin特別表示：「這次是LIN (零)距離的互動！」A-Lin演唱《拿走了什麼》氣勢開場，全場歡聲雷動，她一襲螢光塗鴉拼接外套現身，綁長馬尾，潮到出水，內著黑色低胸貼身衣褲，輕快俐落感，讓粉絲尖叫不已！A-Lin《Romadiw》演唱會首週端出「都會寂寞」歌單，她一連演唱《寂寞不痛》、《四季》、《做我自己》、《幸福太短》、《以前以後》、《大大的擁抱》和《好朋友的祝福》等21首經典歌曲，讓觀眾聽出耳油，舞台上首唱、由自己詞曲創作的演唱會同名新歌《Romadiw》！」

圖／众悅娛樂提供
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A-Lin《Romadiw》演唱會上週一連三天在大直ATT SHOW BOX舉行，連三週熱力接唱，清票後僅剩零星票數，購票請洽udn售票網及全台7- ELEVEN ibon、全家 Fami-Port、萊爾富Life-ET。

圖／众悅娛樂提供
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A-Lin為《Romadiw》演唱會身兼節目統籌、藝術總監和造型師，完全不假手於他人，被誇是「演唱會制霸女王」。別開生面，在ATT SHOWBOX將舉辦10場《Romadiw》演唱會，近距離直擊粉絲、回歸音樂初心，她分享《Romadiw》的舞台好像回到初出道的自己，感性說：「我人生第一場演出就是唱給我的家人聽，很自在、很舒服，就像在座的你們，全都是我的家人！」

演唱會 女王 阿美族 A-Lin

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