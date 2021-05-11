許願成功！WILDWOOD與台南3排隊名店 舉行南人WAY之夜

米其林星廚Chef Kin（林明健）旗下WILDWOOD原木燒烤餐廳，一次集結台南三家超人氣排隊名店主理人——亞洲50大酒吧Bar TCRC黃奕翔（阿翔）、古宅秘境酒吧Bar INFU 的林裕澄（Benjamin）、華人冰王蜷尾家李豫，於6月4日晚餐及宵夜場舉辦「南人WAY之夜」。

當天晚上將用台南人最直接真實的方式，結合WILDWOOD台南龍眼木燒烤料理，四大品牌餐飲職人八手聯彈，創作限定餐點、調酒、冰品，呈現最具魅力的微醺味覺感動。

「南人WAY之夜」晚餐以餐酒搭配方式，獻上三道料理搭配三杯調酒，及蜷尾家特製冰品甜點，每人3480元＋10%；晚間九點過後的宵夜場於戶外景觀露台舉行，每人1200元＋10%，含六款調酒任選二、一份蜷尾家特製冰棒佐Bar TCRC & Bar INFU共同研發的draft調酒、及小點無限供應。

晚餐由Chef Kin帶領WILDWOOD廚藝團隊呈現三道料理，分別搭配WILDWOOD、Bar TCRC、Bar INFU三款調酒，最後以蜷尾家冰品甜點完美結尾。

除了晚餐餐酒搭配之外，最Chill的宵夜場於晚間9:00起至凌晨1:00在擁有絕佳景觀的WILDWOOD戶外露台舉行，台北101與台北南山雙塔印入眼簾。Bar TCRC黃奕翔、Bar INFU林裕澄、及WILDWOOD Mars現場將各自呈現二杯調酒，蜷尾家李豫則特製冰棒搭配由Bar TCRC & Bar INFU合作研發的draft調酒，另有WILDWOOD小點無限供應。 Wildwood空間以綠樹搭配路燈感球燈，營造戶外野餐派對般輕鬆感。圖／WILDWOOD提供。 WILDWOOD戶外露台。圖／WILDWOOD提供。 WILDWOOD美國德州頂級上蓋牛排。圖／WILDWOOD提供。

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