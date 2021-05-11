比擬造物主的古典之美 Jaquet Droz X 米蘭文化博物館

人工智慧是否會成為人類未來生存的威脅？這樣的恐懼並非僅在科技昌明的今日所存在。早在200多年的古典宮廷，但會動作、甚至會發出聲響的自動人偶或機械偶被工匠呈現給公眾時，深信自然為萬事萬物運作真理的人類，突然看到一尊會透過機械動作的玩偶時，這超越了當時人類想像力的可能，一度引起了恐懼。

但200多年後的今日人們理解機械偶背後巧奪天工的機械、繪畫、針線剪裁等各種手工藝術綜合而成的趣味，構建成古典的自動偶。而箇中持續保持此一機械工藝，代代相傳250年至今的，肯定會有創立於1738年、瑞士鐘表品牌雅克德羅（Jaquet Droz）。

早在 250 年前、Pierre Jaquet-Droz已經透過自行製作的首批自動玩偶，展現了宛如當代高科技的美學呈現，在La chaux-de-fonds展出的三個自動偶：作家、畫家和音樂家，不僅能自行動作，可發出聲音、在紙張上寫下特定字樣，甚至繪製圖案，讓自動偶變成了真正的機器人。

當真正見識到這些人偶擬真化的魅力後，它們成為歐洲王室宮廷的座上客，並為雅克德羅（Jaquet Droz）寫下了不朽傳奇。 鳴鳥（1790）、鳥籠（1780）、鳴鳥懷表（1785）和「詩人」（The Poet、2018），是箇中特別傑出的四款作品。 它們時而化做一件大型立體的金質鳥籠，當機械運作時，鳥籠中的流水轉動、鳥偶鳴叫並發出音響、巧奪天工；時而鳴鳥停駐在懷表之中，既成為了一件立體「動畫」，同時肩負雅克德羅的頂級機械工藝。

想欣賞這四件頂級作品？現在有更宏觀的機會：Jaquet Droz應米蘭文化博物館（MUDEC）之邀，特地於「自動玩偶歷史展覽《Robot. The Human Project》」中展出了以上四件作品。展覽追溯了人類創造機械人的歷程演進，從表達方式、姿態以至智慧，機械人被賦予了嘗試還原人類相似的特徵、技能，而在期間，雅克德羅則在機能之外，帶來了精緻、巧妙、機械的古典可能。