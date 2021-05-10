單手開闔、集合3大經典元素 香奈兒皮穿鍊唇膏盒好誘人

為唇膏打造專屬的隨身收納盒是這幾季迷你包熱潮下興起的新流行之一，繼去年的圓柱狀唇膏盒之後，今年香奈兒再度運用品牌幾大經典元素，推出了新的唇膏盒，既具備實際的收納功能也能像項鍊一樣達到點綴整體造型的裝飾效果，精巧可愛的外型實在超討喜！

香奈兒這款新的唇膏盒是以小羊皮與金色金屬打造而成，長方形立體盒身上包覆著菱格紋小羊皮，開闔處以雙Ｃ金屬Logo點綴，盒蓋頂也有同樣的元素。搭配的鍊帶是標誌性的皮穿鍊，經典優雅，可說是集合了3大香奈兒傳奇DNA。而且單手就能打開，使用起來也非常方便。