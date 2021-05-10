手機配件吹起運動風！NBA、中職全到齊 Champion也加入

準備迎接活力十足的夏季，手機配件品牌最近大走運動風，包括CASETiFY、RhinoShield犀牛盾紛紛與運動品牌聯名推出潮流配件，讓熱血運動迷以最潮的方式盡情表達對喜愛球隊、運動潮牌的支持。

CASETiFY宣布與近年風靡潮流圈的運動服飾品牌Champion推出多款限量聯名電子及生活配件，以Champion經典的大學運動衫為靈感，更將品牌獨家專利橫紋編織技術融合到配件設計上，包括印有Champion logo的CASETiFY軍用級防摔系列手機殼、鏡面手機殼及具背帶樣式的手機殼外，亦包含今年首次亮相的不鏽鋼保溫瓶。更推出全新客製化方式，運用正宗的Champion字體設計來客製化姓名和字母組合。本次聯名設計以Logomania與Jocktag兩大系列為主，皆支援各iPhone型號、AirPods保護殼及手機支架等電子配件，將於5月21日於官網正式開賣，即日起消費者可於線上登記加入等候名單。

另外，CASETiFY也二度攜手NBA推出聯名系列商品，囊括東西區聯盟共30支隊伍在內的球隊標誌設計及客製化球賽門票等一系列電子配件，包含防摔系列手機殼及全新MagSafe兼容保護殼、AirPods保護殼、平貼式手機支架、無線充電板等，從各球隊Logo到品牌經典的貼紙款式設計，完美融合了每支球隊的標誌、吉祥物及代表色。其中又以客製化NBA球賽門票款式最為吸睛，球迷們更可在手機殼客製印上專屬姓名和觀賽日期，留存專屬記憶。