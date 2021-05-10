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首款路易威登籃球超狂登場！LV×NBA全新系列即將開賣

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
LV與NBA推出第二季聯名系列。圖／LV提供、摘自微博
LV與NBA推出第二季聯名系列。圖／LV提供、摘自微博

去年路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）宣布將與美國國家籃球協會（NBA）展開系列合作，繼今年早春推出的第一季後，近日雙方第二季的合作終於正式曝光！

這次LV×NBA 2021早秋男裝系列一改早春第一季的聯名之作以藍、灰色調為主軸的風格，選用了更有秋冬氛圍的黑、棕色系列。在LV男裝藝術總監Virgil Abloh和設計運動專家Don Crawley攜手打造下，帶來多款能夠展現籃球員在旅行、球賽與媒體訪問等三種場合的穿搭單品，像是飾有球賽圖樣的夾克、短褲和Keepall手袋，以及本系列的招牌籃球和籃網精品。

為了滿足日常穿搭需求，本系列的設計風格樣貌豐富，有以高科技風衣搭配成套長褲或綴滿LV標誌的連帽衫的旅行風、每種字體代表一支NBA球隊的彩色字母裝飾休閒上衣所呈現的球賽風，還有以寬鬆黑色西裝與大衣詮釋90年代品味的採訪風格。手袋方面，把第一季的籃網細節設計和NBA標誌手袋升級為籃球袋，全新的特製皮革紋理也巧妙展現出宛如籃球質地的效果。Keepall手袋以黑色壓紋Monogram皮革與鑲紅色蟒蛇皮革製成，藉此向選手高領夾克致敬。Monogram德比鞋、球賽風的Monogram踝靴、採訪風的絨毛鞋底等，也都提供了眾多造型變化。

飾品也藏了許多細節驚喜，像是放大為超大尺寸的鍊式項鍊，就是特別向90年代籃球員佩戴的首飾致敬，飾有LV×NBA標誌的戒指也是仿效球賽文化核心的冠軍戒指。小型皮件中，讓人聯想到LV經典旅行箱造型的皮夾也超級可愛！如果想把NBA精神融入居家擺設中，本系列也提供了手縫字母裝飾的毯子、羊毛坐墊等。

而這次最引人注目的單品，絕對就是將在NBA 2021-22年75週年賽季登場的限量版「史上首款路易威登籃球」！共推出29.5吋真實尺寸籃球與5.11吋小型收藏籃球，由Virgil Abloh操刀設計並委任官方比賽用球供應商Wilson Sporting Goods Co.生產，秉持純正的路易威登工藝標準製作。籃球上飾有路易威登與NBA標誌，真實尺寸籃球上更可以看到滿滿的Monogram圖案壓紋，超有收藏價值。全系列將在5月21日上市。

LV×NBA 2021早秋男裝系列鞋款，價格店洽。圖／LV提供
LV×NBA 2021早秋男裝系列鞋款，價格店洽。圖／LV提供
彩色球隊代表字母口罩，19,700元。圖／LV提供
彩色球隊代表字母口罩，19,700元。圖／LV提供
LV與NBA推出第二季聯名系列。圖／LV提供
LV與NBA推出第二季聯名系列。圖／LV提供
LV與NBA推出第二季聯名系列。圖／LV提供
LV與NBA推出第二季聯名系列。圖／LV提供
籃網後背包，12萬2000元。圖／LV提供
籃網後背包，12萬2000元。圖／LV提供
Flying Ball項鍊，73,000元。圖／LV提供
Flying Ball項鍊，73,000元。圖／LV提供
飾有LV×NBA標誌的戒指也是仿效球賽文化核心的冠軍戒指。圖／LV提供
飾有LV×NBA標誌的戒指也是仿效球賽文化核心的冠軍戒指。圖／LV提供
LV×NBA 2021早秋男裝系列鞋款，價格店洽。圖／LV提供
LV×NBA 2021早秋男裝系列鞋款，價格店洽。圖／LV提供
將隨NBA 2021-22年75週年賽季登場的限量版「史上首款路易威登籃球」，真實尺寸款上更可以看到滿滿的Monogram圖案壓紋，超有收藏價值。圖／摘自微博
將隨NBA 2021-22年75週年賽季登場的限量版「史上首款路易威登籃球」，真實尺寸款上更可以看到滿滿的Monogram圖案壓紋，超有收藏價值。圖／摘自微博
LV×NBA 2021早秋男裝系列鞋款，價格店洽。圖／LV提供
LV×NBA 2021早秋男裝系列鞋款，價格店洽。圖／LV提供
全新的特製皮革紋理也巧妙展現出宛如籃球質地的效果。圖／LV提供
全新的特製皮革紋理也巧妙展現出宛如籃球質地的效果。圖／LV提供
手縫字母裝飾毯子，74,500元。圖／LV提供
手縫字母裝飾毯子，74,500元。圖／LV提供
每種彩色字母代表一支NBA球隊。圖／LV提供
每種彩色字母代表一支NBA球隊。圖／LV提供
LV與NBA推出第二季聯名系列。圖／LV提供
LV與NBA推出第二季聯名系列。圖／LV提供
LV經典旅行箱造型皮夾，86,500元。圖／LV提供
LV經典旅行箱造型皮夾，86,500元。圖／LV提供
籃網旅行手袋，14萬9,000元。圖／LV提供
籃網旅行手袋，14萬9,000元。圖／LV提供

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