首款路易威登籃球超狂登場！LV×NBA全新系列即將開賣

去年路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）宣布將與美國國家籃球協會（NBA）展開系列合作，繼今年早春推出的第一季後，近日雙方第二季的合作終於正式曝光！

這次LV×NBA 2021早秋男裝系列一改早春第一季的聯名之作以藍、灰色調為主軸的風格，選用了更有秋冬氛圍的黑、棕色系列。在LV男裝藝術總監Virgil Abloh和設計運動專家Don Crawley攜手打造下，帶來多款能夠展現籃球員在旅行、球賽與媒體訪問等三種場合的穿搭單品，像是飾有球賽圖樣的夾克、短褲和Keepall手袋，以及本系列的招牌籃球和籃網精品。

為了滿足日常穿搭需求，本系列的設計風格樣貌豐富，有以高科技風衣搭配成套長褲或綴滿LV標誌的連帽衫的旅行風、每種字體代表一支NBA球隊的彩色字母裝飾休閒上衣所呈現的球賽風，還有以寬鬆黑色西裝與大衣詮釋90年代品味的採訪風格。手袋方面，把第一季的籃網細節設計和NBA標誌手袋升級為籃球袋，全新的特製皮革紋理也巧妙展現出宛如籃球質地的效果。Keepall手袋以黑色壓紋Monogram皮革與鑲紅色蟒蛇皮革製成，藉此向選手高領夾克致敬。Monogram德比鞋、球賽風的Monogram踝靴、採訪風的絨毛鞋底等，也都提供了眾多造型變化。

飾品也藏了許多細節驚喜，像是放大為超大尺寸的鍊式項鍊，就是特別向90年代籃球員佩戴的首飾致敬，飾有LV×NBA標誌的戒指也是仿效球賽文化核心的冠軍戒指。小型皮件中，讓人聯想到LV經典旅行箱造型的皮夾也超級可愛！如果想把NBA精神融入居家擺設中，本系列也提供了手縫字母裝飾的毯子、羊毛坐墊等。