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就是那個高級聲音！都彭Line 2 Cling系列全新打火機

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
全尺寸經典Line 2打火機，具有黃金､鉑金或玫瑰金微鑽石浮雕紋款式，價格店洽。圖／都彭提供
全尺寸經典Line 2打火機，具有黃金､鉑金或玫瑰金微鑽石浮雕紋款式，價格店洽。圖／都彭提供

都彭（S.T Dupont）打火機水晶般清晰的「cling」聲，一直是品味的象徵。一直以來，S.T Dupont在推陳出新的同時，也不停地在尋求完美。全新Line 2 Cling系列打火機，保留了這個完美無瑕的聲音。全系列與以往最大的不同，在於將原先隱藏於打火機內部為確保儲氣罐密封的連接頭從上端移動到打火機的底側，並改動打火機中連接頭位以確保當打火機蓋打開時，能發出更好的Cling聲。Line 2 Cling Family提供了原先Line 2 Family的所有尺寸，包含Line 2、Line 2 Small和Line 2 Slim共三種尺寸。

除了聽覺上的標誌性聲響，Line 2 Cling系列，外觀上更採用具有辨識度的黃金微鑽石浮雕紋搭配St Dupont Paris刻印，以高級鐘表相同的精密技術裝飾打火機表面，營造出猶如寶石的切割面一樣光彩耀眼的視覺效果。

此次的Line 2 Cling包含4款Line 2尺寸打火機，均以黃銅別搭配不同潤飾，包含霧面黑色塗層的黃金及鉑金潤飾、玫瑰金搭配藍色亮漆，及一款磨砂不銹鋼搭配鉑金潤飾。外型和功能完美地結合的Line 2 Small尺寸共有3款，袖珍優雅僅56毫米高，特徵是黃金或鉑金微鑽石頭設計。兩款打火機在機身上均採用金色拉絲高級不銹鋼裝飾，並帶有鉑金或黃金塗層；第三款打火機在機體上帶有鉑金飾面的銀色高級不銹鋼上精雕細刻。

優雅的Line 2 Small打火機具有鉑金､黃金微鑽石浮雕紋款式，搭配金色拉絲PVD塗層機身，其中一款鉑金款式搭配不銹鋼刻印花紋。均帶有水晶般的脆響Cling聲，價格店洽。圖／都彭提供
優雅的Line 2 Small打火機具有鉑金､黃金微鑽石浮雕紋款式，搭配金色拉絲PVD塗層機身，其中一款鉑金款式搭配不銹鋼刻印花紋。均帶有水晶般的脆響Cling聲，價格店洽。圖／都彭提供
Line 2 Small系列打火機，鉑金搭配不銹鋼刻印花紋，價格店洽。圖／都彭提供
Line 2 Small系列打火機，鉑金搭配不銹鋼刻印花紋，價格店洽。圖／都彭提供
Line 2系列打火機鉑金搭配磨砂黑色塗層，價格店洽。圖／都彭提供
Line 2系列打火機鉑金搭配磨砂黑色塗層，價格店洽。圖／都彭提供

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