就是那個高級聲音！都彭Line 2 Cling系列全新打火機

都彭（S.T Dupont）打火機水晶般清晰的「cling」聲，一直是品味的象徵。一直以來，S.T Dupont在推陳出新的同時，也不停地在尋求完美。全新Line 2 Cling系列打火機，保留了這個完美無瑕的聲音。全系列與以往最大的不同，在於將原先隱藏於打火機內部為確保儲氣罐密封的連接頭從上端移動到打火機的底側，並改動打火機中連接頭位以確保當打火機蓋打開時，能發出更好的Cling聲。Line 2 Cling Family提供了原先Line 2 Family的所有尺寸，包含Line 2、Line 2 Small和Line 2 Slim共三種尺寸。

除了聽覺上的標誌性聲響，Line 2 Cling系列，外觀上更採用具有辨識度的黃金微鑽石浮雕紋搭配St Dupont Paris刻印，以高級鐘表相同的精密技術裝飾打火機表面，營造出猶如寶石的切割面一樣光彩耀眼的視覺效果。