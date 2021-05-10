聽新聞
test
0:00 / 0:00
好可愛的迷你腋下包！Gucci超熱賣Ophidia系列新品上市
在「腋下包」持續流行的熱潮下，時尚品牌們也不斷推出嶄新的包款來滿足消費者求新求變的需求。Gucci繼去年推出人氣包款Jackie 1961系列後，最近再度為旗下腋下包迎來了新成員—Ophidia迷你月牙型手提包，而且一上市就造成搶購，可以說是新一代的熱門腋下包。
圖樣復古簡約的Ophidia系列以雙G標誌和織帶條紋組合而聞名，幾年前此系列一上市時推出的貝殼包還還曾擄獲天后蔡依林的心。這次全新推出的迷你月牙型手提包，主打90年代的俐落時尚感，尺寸小巧可愛，以棕色皮革肩背帶拼接GG Supreme帆布包身，包身圓弧底部有綠紅綠經典織帶，側邊有大型雙Ｇ金屬釦飾，所有標誌性的元素都集合在一起。
目前這款包剛上市，目前只有一個尺寸，售價30,400元，據了解已經成為店上熱賣品項囉！喜歡腋下包的人可能要快點把握機會搶購。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言