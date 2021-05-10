好可愛的迷你腋下包！Gucci超熱賣Ophidia系列新品上市

在「腋下包」持續流行的熱潮下，時尚品牌們也不斷推出嶄新的包款來滿足消費者求新求變的需求。Gucci繼去年推出人氣包款Jackie 1961系列後，最近再度為旗下腋下包迎來了新成員—Ophidia迷你月牙型手提包，而且一上市就造成搶購，可以說是新一代的熱門腋下包。

圖樣復古簡約的Ophidia系列以雙G標誌和織帶條紋組合而聞名，幾年前此系列一上市時推出的貝殼包還還曾擄獲天后蔡依林的心。這次全新推出的迷你月牙型手提包，主打90年代的俐落時尚感，尺寸小巧可愛，以棕色皮革肩背帶拼接GG Supreme帆布包身，包身圓弧底部有綠紅綠經典織帶，側邊有大型雙Ｇ金屬釦飾，所有標誌性的元素都集合在一起。