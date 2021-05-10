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好可愛的迷你腋下包！Gucci超熱賣Ophidia系列新品上市

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Gucci最近再度為旗下腋下包迎來了新成員—Ophidia迷你月牙型手提包。圖／Gucci提供
Gucci最近再度為旗下腋下包迎來了新成員—Ophidia迷你月牙型手提包。圖／Gucci提供

在「腋下包」持續流行的熱潮下，時尚品牌們也不斷推出嶄新的包款來滿足消費者求新求變的需求。Gucci繼去年推出人氣包款Jackie 1961系列後，最近再度為旗下腋下包迎來了新成員—Ophidia迷你月牙型手提包，而且一上市就造成搶購，可以說是新一代的熱門腋下包。

圖樣復古簡約的Ophidia系列以雙G標誌和織帶條紋組合而聞名，幾年前此系列一上市時推出的貝殼包還還曾擄獲天后蔡依林的心。這次全新推出的迷你月牙型手提包，主打90年代的俐落時尚感，尺寸小巧可愛，以棕色皮革肩背帶拼接GG Supreme帆布包身，包身圓弧底部有綠紅綠經典織帶，側邊有大型雙Ｇ金屬釦飾，所有標誌性的元素都集合在一起。

目前這款包剛上市，目前只有一個尺寸，售價30,400元，據了解已經成為店上熱賣品項囉！喜歡腋下包的人可能要快點把握機會搶購。

以棕色皮革肩背帶拼接GG Supreme帆布包身，包身圓弧底部有綠紅綠經典織帶，側邊有大型雙Ｇ金屬釦飾，所有標誌性的元素都集合在一起。圖／Gucci提供
以棕色皮革肩背帶拼接GG Supreme帆布包身，包身圓弧底部有綠紅綠經典織帶，側邊有大型雙Ｇ金屬釦飾，所有標誌性的元素都集合在一起。圖／Gucci提供
Ophidia迷你月牙型手提包剛上市，目前只有一個尺寸，售價30,400元。圖／Gucci提供
Ophidia迷你月牙型手提包剛上市，目前只有一個尺寸，售價30,400元。圖／Gucci提供
Ophidia迷你月牙型手提包剛上市，目前只有一個尺寸，售價30,400元。圖／Gucci提供
Ophidia迷你月牙型手提包剛上市，目前只有一個尺寸，售價30,400元。圖／Gucci提供
以棕色皮革肩背帶拼接GG Supreme帆布包身，包身圓弧底部有綠紅綠經典織帶，側邊有大型雙Ｇ金屬釦飾，所有標誌性的元素都集合在一起。圖／Gucci提供
以棕色皮革肩背帶拼接GG Supreme帆布包身，包身圓弧底部有綠紅綠經典織帶，側邊有大型雙Ｇ金屬釦飾，所有標誌性的元素都集合在一起。圖／Gucci提供

品牌 Gucci

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