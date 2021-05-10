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倫敦V&A博物館大展來台！亞洲首站奇美博物館7月底開展

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
英國「V&A」維多利亞與亞伯特博物館（Victoria and Albert Museum，簡稱V&A）外觀。圖／V&A博物館
英國「V&A」維多利亞與亞伯特博物館（Victoria and Albert Museum，簡稱V&A）外觀。圖／V&A博物館

自從奇美博物館發布將推出英國「V&A特展亞洲巡迴首站」在台南後，即引發許多人高度期待，今日奇美博物館公布展覽細節，向英國頂尖博物館「V&A」借展，引進時尚攝影大師《蒂姆．沃克：美妙事物》（Tim Walker: Wonderful Things）展覽，讓台灣民眾不用出國就能在台南看到原汁原味、具國際專業水準的大展。展期為7月31日至明年2月6日，5月15日起「早鳥優惠票」、「開幕VIP之夜限量票」同步開賣，消息一出引發眾網友「太強了、超期待」的回應。

英國「V&A」維多利亞與亞伯特博物館（Victoria and Albert Museum，簡稱V&A）是世界公認的重要指標館所，被譽為倫敦最美的博物館，在工藝美術、裝置藝術領域為全球博物館界的權威，此外，V&A對攝影領域長期關注，目前攝影相關收藏達80萬件，為全球最大的攝影收藏單位。去年蒂姆．沃克展覽在倫敦落幕後，隨即進入世界巡迴展，台灣奇美博物館為亞洲首站。

蒂姆．沃克是英國時尚攝影師，被評為當代最具創造力的攝影師之一，在時尚圈嶄露頭角後，成為眾多全球時尚雜誌的御用攝影師，以及各大名牌邀約合作的對象。他也透過創意與充滿觀點的思維，將時尚藝術化，成為一位遊走在時尚與藝術之間的創意思想家。他的作品風格鮮明、用色大膽，作品中常見巨大道具、奇異角色、浮誇服裝、華麗且充滿戲感的布景，傳達出童話魔幻、浪漫詩意、荒誕暗黑等多重氛圍。

《蒂姆．沃克：美妙事物》為沃克至今最大個展，展出他職業生涯25年來的重要作品，此次更有大量以V&A藏品為靈感的全新創作。蒂姆．沃克參觀了V&A的文物保存修復工作室，仔細探索145間展廳，更爬上占地12英畝的博物館屋頂、探索維多利亞時代迷宮般的地下通道等。並從彩繪玻璃、印度小型畫、鼻煙盒等藏品獲得豐富靈感，創作出「光芒」、「筆墨」、「寶盒」等十大系列作品。展覽總計近300件展品，包括攝影作品、V＆A藏品、短片、攝影場景、道具、剪貼簿和素描等。

奇美博物館表示，這次首度自國際知名博物館引進重量級展覽，館方將以最嚴謹的規格原汁原味呈現該展的完整樣貌，希望為國人開拓視野，同時增進南台灣的國際交流機會。

奇美博物館全新特展《蒂姆．沃克：美妙事物》展期為7月31日起至明年2月6日止，全票450元、優惠票400元，5月15日至6月15日早鳥票開賣，限定價300元，於奇美博物館售票櫃台販售。此外，館方將於7月30日晚間舉辦「開幕VIP之夜」，可搶先欣賞精采展覽，也提供定時導覽、迎賓茶點、互動體驗等活動，活動入場票將於5月15日起在KKTIX售票平台限量開賣。

蒂姆．沃克「雲朵9」系列作品。圖／Tim Walker Studio
蒂姆．沃克「雲朵9」系列作品。圖／Tim Walker Studio
英國「V&A」維多利亞與亞伯特博物館（Victoria and Albert Museum，簡稱V&A）。圖／Hufton+Crow
英國「V&A」維多利亞與亞伯特博物館（Victoria and Albert Museum，簡稱V&A）。圖／Hufton+Crow
蒂姆．沃克「筆墨」系列作品。圖／Tim Walker Studio
蒂姆．沃克「筆墨」系列作品。圖／Tim Walker Studio
蒂姆．沃克拍攝詹姆士．克魯。圖／Lucy Bridge
蒂姆．沃克拍攝詹姆士．克魯。圖／Lucy Bridge
蒂姆．沃克「寶盒」系列作品。圖／Tim Walker Studio
蒂姆．沃克「寶盒」系列作品。圖／Tim Walker Studio
蒂姆．沃克於倫敦V&A博物館。圖／Tim Walker Studio
蒂姆．沃克於倫敦V&A博物館。圖／Tim Walker Studio
蒂姆．沃克「雲朵9」系列作品。圖／Tim Walker Studio
蒂姆．沃克「雲朵9」系列作品。圖／Tim Walker Studio

奇美博物館

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