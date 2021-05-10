點S&W威士忌乾式熟成牛排 限期送布納哈本12年單杯

威士忌界與美食圈王者強強聯手！即日起至6月30日，於Smith & Wollensky Taipei店內單點「布納哈本托奇亞威士忌帶骨肋眼」，就贈送「布納哈本12年」單杯，讓台北店才吃得到的招牌「威士忌乾式熟成牛排」更臻於完美。

為了演繹最佳風味，布納哈本品牌大使李淂躍（Jackie）精心挑選「布納哈本托奇亞單一麥芽威士忌」入味，本身也是牛排控的他表示：「『TOITEACH A Dhà』在蘇格蘭古蓋爾語中是『煙醺續章』的意思，這支小批次酒款兼具泥煤煙燻風味、Oloroso雪莉桶及帶有些許波本桶風味，有著特殊的淡淡海風鹹味和煙燻堅果香氣，遇上S&W乾式熟成牛排迷人煙燻的滿盈香氣，不但在味譜上能相互呼應產生共鳴，更能各自發光，豐富舌尖層次滋韻，帶來截然不同的風味！」

在牛排乾式熟成過程中，以充滿花香、果香、煙燻堅果香氣的「布納哈本托奇亞單一麥芽威士忌」作為酵素引子緩緩延展，軟化肉質及牛筋，最後充分呈現出軟嫩與嚼勁並俱的絕佳口感。如此經歷繁複工序才得以為饕客們獻上的「布納哈本托奇亞威士忌帶骨肋眼」，滋味比起一般熟成牛排更為醇厚，上桌瞬間就能感受到濃烈的香氣。

賞味建議以三分熟為佳，入口時，托奇亞迷人的泥煤味化作煙燻香氣，襯托出肋眼的濃郁脂香，使得乾式熟成的風味層次更加立體豐富，且表皮香酥，愈咀嚼愈有肉味，加上尾段出現的雪莉風桶甜味與肉汁一同在口中迸發，層疊出每一口深沉的愉悅歡快，堪稱奢侈的味覺享樂，為牛排畫下甜美句點。

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