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金車噶瑪蘭刷新奪金紀錄 2021 SFWSC抱回11雙金、6金

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
「噶瑪蘭經典獨奏Oloroso雪莉桶威士忌原酒」於今年SFWSC舊金山世界烈酒競賽不僅獲得雙金牌，也獲頒「其他產區最佳單一麥芽威士忌」殊榮。 圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「噶瑪蘭經典獨奏Oloroso雪莉桶威士忌原酒」於今年SFWSC舊金山世界烈酒競賽不僅獲得雙金牌，也獲頒「其他產區最佳單一麥芽威士忌」殊榮。 圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

2021年SFWSC舊金山世界烈酒競賽（San Francisco World Spirits Competition，SFWSC）於美國時間5月5日公布得獎名單，金車噶瑪蘭一舉拿下11面雙金牌（Double Gold） 與6面金牌（Gold），再創奪金紀錄，成為全球獲頒最多雙金牌的威士忌酒廠！

其中「噶瑪蘭經典獨奏Oloroso雪莉桶威士忌原酒」，更同時獲得「其他產區最佳單一麥芽威士忌（Best Other Single Malt Whisky）」殊榮。金車噶瑪蘭秉持品質第一與不斷突破創新的信念，自2010年起年年獲得世界各大專業競賽肯定，至今已累計榮獲超過500面金牌，不斷於世界舞台寫下臺灣威士忌的歷史。

SFWSC舊金山世界烈酒競賽（San Francisco World Spirits Competition）創立於2000年，為美國第一個國際性綜合烈酒評比大賽，極具代表性，也是全球威士忌產業之年度盛事。今年有超過3500支酒款參賽，比賽由美國知名的威士忌權威及專家們，以公平公正之盲飲方式進行評比，依照分數分別授予金牌、銀牌、銅牌，其中得到評審小組所有成員認可的金牌酒款，方能升等獲頒「雙金牌」。

此次金車噶瑪蘭深受評審青睞，抱回11面雙金牌與6面金牌，成為最大贏家。其中「噶瑪蘭經典獨奏Oloroso雪莉桶威士忌原酒」帶有杏仁、乾果、堅果香氣，熱情的多層次風味，受到評審讚揚，不僅獲得評審一致肯定升等獲頒雙金牌，也同時拿下「其他產區最佳單一麥芽威士忌」肯定。金車噶瑪蘭堅守品質第一，用心將臺灣的純淨水源與特有風情，陳釀進每一滴酒液之中，讓世界看見臺灣堅強的釀酒實力。

2021年SFWSC舊金山世界烈酒競賽獲獎酒款：

其他產區最佳單一麥芽威士忌

噶瑪蘭經典獨奏Oloroso雪莉桶威士忌原酒

雙金牌

噶瑪蘭山川首席單一麥芽威士忌－波特風味桶

噶瑪蘭山川首席單一麥芽威士忌－雪莉風味桶

噶瑪蘭珍選No.1單一麥芽威士忌

噶瑪蘭波本桶單一麥芽威士忌

金車頂極指揮單一麥芽威士忌

噶瑪蘭經典獨奏Oloroso雪莉桶威士忌原酒

噶瑪蘭經典獨奏Fino雪莉桶威士忌原酒

噶瑪蘭經典獨奏馬德拉桶威士忌原酒

噶瑪蘭經典獨奏Manzanilla雪莉桶威士忌原酒

噶瑪蘭經典獨奏PX雪莉桶威士忌原酒

噶瑪蘭經典獨奏Moscatel雪莉桶威士忌原酒

金牌

噶瑪蘭經典獨奏波本桶威士忌原酒

噶瑪蘭經典獨奏白蘭地桶威士忌原酒

噶瑪蘭經典獨奏波特桶威士忌原酒

噶瑪蘭經典獨奏Amontillado雪莉桶威士忌原酒

噶瑪蘭十周年紀念Earth Silver葡萄酒桶單一麥芽威士忌

噶瑪蘭藝術大師系列：江賢二 大地－噶瑪蘭煙燻泥煤單一麥芽威士忌原酒

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

除帶回「其他產區最佳單一麥芽威士忌」與11面雙金牌殊榮外，金車噶瑪蘭也帶回6面金牌，再次寫下奪金紀錄。 圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
除帶回「其他產區最佳單一麥芽威士忌」與11面雙金牌殊榮外，金車噶瑪蘭也帶回6面金牌，再次寫下奪金紀錄。 圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「噶瑪蘭經典獨奏Oloroso雪莉桶威士忌原酒」獲頒2021年SFWSC「其他產區最佳單一麥芽威士忌」。 圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「噶瑪蘭經典獨奏Oloroso雪莉桶威士忌原酒」獲頒2021年SFWSC「其他產區最佳單一麥芽威士忌」。 圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
金車噶瑪蘭為本屆SFWSC舊金山世界烈酒競賽中，獲頒最多雙金牌殊榮的酒廠，共計帶回11面雙金牌。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
金車噶瑪蘭為本屆SFWSC舊金山世界烈酒競賽中，獲頒最多雙金牌殊榮的酒廠，共計帶回11面雙金牌。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
2021年SFWSC金牌。 圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
2021年SFWSC金牌。 圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
2021年SFWSC雙金牌。 圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
2021年SFWSC雙金牌。 圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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